Na previdnost in samozaščitno ravnanje pa opozarja dogodek na Tinjanu pri Kopru, kjer je v sredo pozno popoldne odtrgalo barako in jo vrglo v osebno vozilo.

Nekatere ceste še vedno ostajajo zaprte

Zaradi burje je tako zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, obvoz je po vzporedni regionalni cesti.

Zaprta je tudi hitra cesta Nova Gorica-Razdrto med Selom in Nanosom v obe smeri za vsa vozila. Med Šempetrom in Selom pa je promet prepovedan za kamp prikolice, vsa vozila s ponjavami, hladilnike in avtobuse. Na cestah Ajdovščina-Selo in Selo-Ajševica-Vogrsko je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton, na cesti Vipava- Ajdovščina pa je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Na primorski avtocesti med Uncem in Razdrtim poleg tega zaradi močnega vetra lahko nastanejo snežni nanosi, zato voznikom svetujejo previdnost.

V pristanišču Koper so spet začeli spuščati ladje.

Zjutraj je sicer v Lozicah v občini Vipava sunek vetra podrl dimnik, v Kortini pri Kopru pa so delavci cestnega podjetja razžagali in odstranili drevo, ki je padlo na obcestno ograjo.