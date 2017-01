Mediji sicer poročajo o številnih smrtnih žrtvah, lokalne oblasti pa opozarjajo, da je za takšne navedbe še prezgodaj. V hotelu je sicer bilo 22 gostov in pet članov osebja. Prvi mož pokrajine Pescara Antino di Marca je na Facebooku zapisal: »Kar je gotovo, je, da je plaz neposredno zadel zgradbo in jo premaknil za deset metrov.«

Reševalci so se do poškodovanega hotela na nadmorski višini 1200 metrov prebijali celo noč. Prvi so ga na smučeh dosegli zgodaj zjutraj, delo pa jim otežuje kakšnih pet metrov snega, kolikor ga je zapadlo v zadnjih dneh močnega sneženja. Predstavnik italijanskih gasilcev Luca Cari je potrdil, da so na območje s helikopterji dostavili še več reševalcev, ki pod tonami snega iščejo preživele.

Zaenkrat so iz ruševin rešili dva človeka, oblasti pa se bojijo dodatnih plazov.