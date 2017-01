Hokejska Olimpija prehaja v odločilno fazo preživetja kluba. Obeti niso ugodni, saj se močno zapleta na vseh področjih. Zgodba tivolskega kolektiva je na las podobna potopu Jesenic, kjer je klub z bogato športno tradicijo spomladi 2012 odšel v pozabo.

Še zadnjih deset tekem v EBEL?

Olimpija je letošnji redni del sezone v EBEL sklenila z najslabšim izkupičkom, odkar od leta 2007 nastopa v EBEL. Moštvo so že jeseni zapustili štirje igralci, pred jutrišnjim začetkom kvalifikacijskega dela za nastop v končnici pa je garderobo izpraznil še prvi strelec moštva Chris Langkow, ki odhaja v švedsko drugo ligo. Olimpija si novih hokejistov zaradi prazne blagajne kajpak ne more privoščiti, ob vseh preglavicah, ki spremljajo ta nesrečni klub, pa so besede predsednika Marka Popoviča in trenerja Bojana Zajca o napadu na četrtfinale na včerajšnji tiskovni konferenci zvenele najmanj kot neokusna šala.

»Na zadnjih tekmah smo bili zelo konkurenčni, zato smo pripravljeni na jutrišnjo 'vojno' v Beljaku. Lahko presenetimo, saj smo borbeni in kvalitetni,« je govoril Bojan Zajc, njegovo pripovedovanje pa je skregano z realnostjo, saj je Olimpija na zadnjih devetnajstih tekmah v prezahtevni konkurenci EBEL vpisala le eno zmago. Za četrtfinalno vstopnico bi na desetih tekmah potrebovala sedem ali osem zmag, kolikor jih je po šestdesetih minutah dosegla v dveh sezonah skupaj. Mnogo bolj kot dosežki moštva lahko vodstvo kluba skrbi trenutni položaj, saj obstaja možnost, da bo Olimpija v naslednjem mesecu dni odigrala svojih zadnjih deset tekem v EBEL in se poslovila od tekmovanja, ki je nekoč polnilo tribune Tivolija in Podmežakle.