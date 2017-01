Roger Federer je z dvema zmagama na OP Avstralije pokazal, da je lahko na trenutke odličen igralec. Hkrati ima 35-letni Švicar v igri veliko nihanj, s katerimi se bo težko kosal z najboljšimi igralci na svetu. Prvi večji preizkus čaka Švicarja jutri, ko se bo pomeril s Tomasom Berdychom. Čeh v Melbournu še ni izgubil niza. »S Tomasom se dobro poznava. Natančno veva, kako se morava lotiti posla. Računam, da bom skozi dvoboje stopnjeval formo. V tem primeru bom imel možnost za zmago,« napoveduje Roger Federer.

Senzacije tretji dan avstralskega turnirja ni bilo, bilo pa je več manjših presenečenj. Nemec Miša Zverev je preobrnil zaostanek z 0:2 v nizih proti Američanu Johnu Isnerju. Podoben podvig je uspel izkušenemu Andreasu Seppiju. Italijan je spravil na kolena veliki avstralski up, 21-letnega Nicka Kyrgiosa. Domačin je znova pokazal preveč nihanj, s katerimi razdvaja teniške strokovnjake. Kakor koli se bo nadaljevala Kyrgiosova kariera, ostaja dejstvo, da je zelo nepredvidljiv igralec, ki lahko preseneti najboljše svetovne igralce ter izgubi z anonimneži.

Medtem ko so se Škoti lahko veselili gladke zmage Andyja Murrayja proti ruskemu najstniku Andreju Rubljevu, se na Otoku veselijo dejstva, da na obzorje prihaja novo ime. Daniel Evans je v štirih nizih razorožil Hrvata Marina Čilića. »Po drugi zmagi sem precej bolj optimističen. Bolje sem serviral, se gibal, vračal začetne udarce,« je bil zadovoljen Andy Murray.

Branilka naslova Angelique Kerber je tudi v drugem krogu izgubila niz. »Ko sem izgubila drugi niz, sem bila besna. V odločilnih trenutkih sem delala nepotrebne napake. A sem se zbrala in zmagala. Le to šteje in to me veseli,« je povedala številka ena svetovnega tenisa, ki je včeraj praznovala 29. rojstni dan. Njena naslednja tekmica bo Čehinja Kristina Pliskova, 52. igralka s svetovne teniške lestvice.