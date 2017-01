Eden največjih slovenskih proizvajalcev papirja Vipap Videm Krško se ne more in ne more izkopati iz rdečih številk. Družbo, ki je že od leta 1996 v lasti češke države, poskuša tamkajšnje ministrstvo za finance že nekaj časa zaman prodati. Po letu in pol pogajanj z bankami in kreditodajalci je bil decembra lani podpisan sporazum o prihodnjih korakih finančnega prestrukturiranja. Toda za nadaljevanje poslovanja družba potrebuje investitorja, postopki v tej smeri pa se bodo letos nadaljevali, so povedali v Vipapu Videm Krško. To pomeni, da se bo v kratkem začel vnovični prodajni postopek.

Rast povpraševanja po papirjih za tisk v jugovzhodni Evropi Nakopičene izgube so načele razmeroma visok osnovni kapital. Zato bodo Čehi na skupščini konec januarja odločali o znižanju osnovnega kapitala z 78,4 na 45,7 milijona evrov. Po pojasnilih Vipapa Videm bodo kapital znižali zaradi računovodskih usmeritev in nakopičene izgube, osnovni kapital, ki ga bodo ohranili, pa predstavlja, upoštevaje poslovanje in dejavnost, zadosten obseg. Stanje na področju grafičnega papirja je še vedno problematično. Padec povpraševanja po časopisnem papirju v Evropi v višini 3,7-odstotka je bil lani sicer manjši kot v preteklih letih, ko se je zniževalo od šest od osem odstotkov na leto. »Toda za letošnje leto so že najavljene ustavitve proizvodnih zmogljivosti v višini 1,1 milijona ton časopisnega papirja. Tudi v naši neposredni bližini, kar se bo vsaj kratkoročno pozitivno odrazilo pri poslovanju Vipapa Videm,« so poudarili v krški družbi. V Zahodni Evropi se je povpraševanje po časopisnem papirju od leta 2010 znižalo za 2,5 milijona ton. Lanskoletne proizvodne zmogljivosti so znašale 6,3 milijona ton, povpraševanja pa je bilo za 5,4 milijona ton. Nekoliko boljše je stanje na trgih jugovzhodne Evrope, ki so ciljni trgi Vipapa Videm. Na teh trgih se je povpraševanje po papirju za tisk celo zvišalo za 2,3 odstotka, so dodali v Vipapu Videm. Ravno pri proizvodnji časopisnega in grafičnega papirja na reciklirani osnovi se družba uvršča med vodilne na trgih jugovzhodne Evrope.