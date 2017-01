Po zraku je letelo manjše kamenje, pesek in deli poškodovane prometne signalizacije in tudi ponjavo tovornjaka bi bržkone odnesla orkanska burja, če je ne bi voznik s pasovi privezal na obcestno ograjo. Ponjavo drugega tovornjaka je burja odtrgala od podlage in je glasno plapolala v vetru. Tovornjaka sta pozno popoldne stala na odstavnem pasu nekje med Vipavo in Ajdovščino na že od jutra zaprtem odseku hitre ceste Nova Gorica–Razdrto med Selom in Nanosom. Voznika sta bila verjetno zadaj v kabini. »Vzhodnjaki so vedno problem,« nekoliko naprej, na počivališču pred Novo Gorico, vozniško kulturo komentira Goričan, prav tako voznik tovornjaka, ki imena ni želel razkriti.

Nekaterih niti fizična zapora ceste s stožci niti navzočnost policije ne ustavi, da ne bi poskusili sreče. Omenjena voznika je nista imela. V najboljšem primeru bi cesto prevozila brez večjih težav, z nekaj smole bi dobila kazen, tako pa sta obstala sredi zaprte ceste. Orkanska ajdovska burja, ki je dosegla hitrost 187 kilometrov na uro, ju je ustavila. Še slabše sta jo te dni odnesla poljska voznika, ki sta se s tovornjakom prevrnila na vzporedni državni cesti na Ajševici, ker prav tako nista upoštevala prepovedi.

Dars lahko v skrajnem primeru omeji vstop v državo »Že pri kraju Villesse na italijanski strani je znak zaprto (chiuso), ne vem, zakaj potem nekateri rinejo naprej,« se je spraševal že omenjeni sogovornik na počivališču Bazara blizu mejnega prehoda Vrtojba. Že od jutra je policija na slovenski strani pred popolno zaporo, ki je bila postavljena ob izvozu za Selo, izločala tovornjake iz prometa, najprej na počivališča, nato na odstavne pasove. Kolona izločenih tovornjakov je bila dolga kakšna dva, tri kilometre. Do popoldneva se je večina preusmerila na regionalno cesto, ki je bila za promet zaprta le občasno, ter se nato najverjetneje obrnila proti Italiji in nazaj proti Fernetičem. »Zakaj se niso že takoj usmerili na Fernetiče, ko so pred mejo videli napis zaprto,« nimam pojma,« je presenečen tudi sam, »saj pravim, vzhodnjaki,« ponovi. Vzdolž omenjene hitre ceste je 10 cestnih vremenskih postaj s senzorji vetra. Njihovo stanje ves čas spremljajo v Družbi za avtoceste (Dars) in temu prilagajajo ukrepe. Ko sunki vetra presežejo 80 kilometrov na uro, Dars prepove promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do nosilnosti 8 ton, za vsa druga vozila pa omeji hitrost vožnje na 60 kilometrov na uro; ko sunki vetra dosežejo hitrost do 130 kilometrov na uro, prepoved vožnje ostaja enaka, le da je za osebna vozila hitrost vožnje omejena na 40 kilometrov na uro. V primeru najvišje ogroženosti prometne varnosti, ko sunki presežejo hitrost 150 kilometrov na uro, kot je bilo danes, pa Dars sprejme najstrožji ukrep in cesto zapre. »Ukrep traja dlje, tudi ko se veter umiri, ker burja običajno na vozišče nanese kamenje, vejevje ter poškodovano signalizacijo, in je treba vozišče očistiti,« pojasnjujejo v Darsu. Ko so vremenske razmere izredno neugodne, sodelujejo tudi z avtocestnimi upravljalci v sosednjih državah. »Če so vremenske razmere v Sloveniji kritične, lahko za tovorni promet omejimo vstop v našo državo iz Madžarske in Italije. To smo glede na razmere v preteklosti že naredili,« še dodajajo v Darsu.