Tik pred koncem mandata je vlada ameriškega predsednika Baracka Obame uvedla sankcije proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, ki mu očitajo rušenje daytonskega mirovnega sporazuma. Dodik je zato od oblasti v Sarajevu zahteval, da ameriško veleposlanico v BiH Maureen Cormack razglasijo za nezaželeno.

Sankcije pomenijo, da Dodik ne more do svojega premoženja, ki je kakor koli pod nadzorom Združenih držav ali ameriških podjetij, denimo bank, obenem je ameriškim podjetjem prepovedano poslovanje z njim. Mogoče je, da bodo šle po ameriških stopinjah tudi evropske države. Francoska veleposlanica v BiH Claire Bodonyi pravi, da se bodo odločile v prihodnjih tednih.

Dodiku ZDA očitajo, da spodbuja k odcepitvi Republike Srbske od BiH z napovedovanjem referenduma ter da tudi drugače ruši daytonski sporazum, denimo z neupoštevanjem odločitve ustavnega sodišča BiH o nezakonitosti razglasitve 9. januarja za dan Republike Srbske.

Sam je kritike zavrnil in trdi, da je ponosen na sankcije. Po njegovem dokazujejo, da ni trgoval z interesi Republike Srbske. Dodik je sicer že dlje v odkritem sporu z ZDA. Z ameriškim veleposlaništvom v BiH se zapleta v redne polemike in trdi, da je Obamova administracija »odkrito promuslimanska in protisrbska«. Nazadnje mu ameriško veleposlaništvo ni hotelo izdati ne diplomatskega ne navadnega vizuma za obisk Washingtona, kjer se je hotel udeležiti ene od prireditev ob jutrišnji prisegi novega predsednika Donalda Trumpa. Tako kot še marsikje po svetu tudi v Banjaluki pričakujejo, da bo Trump spremenil ameriško politiko v Bosni in da bo manj naklonjen bošnjaškim oblastem. Nekaj podobnega od njega denimo pričakujejo tudi v Beogradu glede politike do Kosova. ba, agencije