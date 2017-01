Obilne pošiljke snega, ki je minuli konec tedna pobelil prestolnico, bi se morali razveseliti tudi smučarski skakalci Smučarskega skakalnega kluba (SSK) Ilirija, ki svoje skakalne veščine pilijo na skakalnicah v osrčju rožniških gozdov. Dni, ko lahko trenirajo na snežni podlagi, je namreč iz leta v leto manj. »Še v sedemdesetih letih smo na leto našteli več kot sto dni, ko so bile skakalnice zasnežene, zdaj jih je vsako zimo le nekaj,« so že pred časom pojasnili v klubu.

A tokratno sneženje je imelo za ekipo v Skakalnem centru Mostec, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Šport Ljubljana, tudi neprijetne posledice. Snežna idila je namreč na Rožnik in okoliške zasnežene klance krajinskega parka privabila številne sankače, smučarje in druge ljubitelje zimskih radosti, nekateri med njimi pa so namesto rožniških posek za spuščanje s sankami in smučmi raje izbrali kar strme nalete in hrbtišča tamkajšnjih skakalnic. S svojim početjem so uničili nekaj infrastrukture in predvsem snežno podlago, ki je bila skrbno pripravljena za treninge in tekme mladih skakalnih upov. Članom skakalnega kluba so povzročili tudi precej nepredvidenega dela.

Skakalnice kot sankališče in smučišče

»Uničili so steptano in pripravljeno snežno podlago, na štiridesetmetrski skakalnici je denimo uničena tudi platnena plahta, s katero smo prekrili nalet, na desetmetrski skakalnici pa so poškodovane tudi stranske šobe za zalivanje naleta. Na srečo smo že pred sneženjem pripravili debelo podlago umetnega snega, tako da so mreže, razpete po hrbtišču skakalnic, ostale nepoškodovane,« škodo, ki so jo povzročili sankači in smučarji minuli konec tedna, opisuje direktor SSK Ilirija Žiga Mandl.

V klubu morajo sicer vsako zimo, ko sneg pobeli rožniške skakalnice, pa tudi takrat, ko snega ni in zato naprave umetno zasnežijo, odpravljati škodo, ki nastane zaradi nedovoljenega spuščanja po skakalnicah. »A ne v takšnih razsežnostih kot minuli konec tedna. Ljudje so se očitno sankali, smučali, tudi hodili po skakalnicah,« stanje, ki so ga po koncu tedna za seboj pustili vandali, opisuje Mandl.

V želji, da bi ljubitelje zimskih radosti opozorili, da skakalnice niso poligon za zimske športe, ampak so namenjene smučarskim skakalcem, so v klubu že pred časom namestili table, ki mimoidoče opozarjajo, da je vstop na skakalnice prepovedan, dostop so poskusili zapreti tudi s trakovi. »A za zdaj neuspešno,« je razočaran Mandl. Direktor zato upa, da bodo v sodelovanju s Športom Ljubljana in ob pomoči ljubljanske mestne občine v prihodnje vendarle našli rešitev, s katero bodo uspešno zaščitili objekte.