Medtem ko se lahko enota Pastirčki vrtca Ciciban na Glinškovi ploščadi pohvali s solidnimi razmerami za vsakodnevno izvajanje svojega poslanstva, sosednja knjižnica, ki deluje v isti stavbi, izgublja povezanost z uporabniki. To je med drugim zaznala njena uporabnica Sandra Kummer, ki se je po premisleku odločila to problematiko bolj poglobljeno raziskati in tudi ponuditi rešitev zanjo v svojem diplomskem delu na ljubljanski fakulteti za arhitekturo.

»Živim v neposredni bližini in opazila sem, da je knjižnica neprepoznavna in funkcionalno neustrezna. Njena vrednost, čeprav ima prijazno osebje in veliko izbiro gradiva, pada. Hotela sem jo osvežiti, vzpostaviti pestrejši in bolj dinamičen družbeni center ter ponuditi program, ki manjka v širši okolici,« pojasni Kummerjeva, ki se je ukvarjala s stavbo, v kateri sta vrtec in knjižnica. Ta je namreč potratna in dotrajana, tako da je sogovornica načrtovala, da bi s prenovo izboljšala tako funkcionalnost in bivalno okolje kot energetsko učinkovitost. Ob tem je ohranila enoten videz objekta, ki so ga občani zgradili med letoma 1977 in 1981 s samoprispevkom.

Dovolj prostora za dozidavo

Da je knjižnica na Glinškovi ploščadi funkcionalno neustrezna, niti ni presenetljivo, saj je bil v njej prvotno vrtec. Šele ko se je zmanjšal vpis leta 1991, so del prostorov namenili knjižnici. Od takrat knjižnična enota, v kateri je okoli 30.000 enot gradiva, razen rednega vzdrževanja praktično ni doživela bistvenih sprememb.

Diplomirana arhitektka je svoje misli najbolj usmerila v to, kako vanjo pritegniti bralce, stare od 20 do 29 let, in starejše od 50 let, saj ti po podatkih Mestne knjižnice Ljubljana najredkeje zaidejo v njene prostore. Pred risanjem načrtov je Kummerjeva opravila tudi anketo med uporabniki, se posvetovala s Simono Resman iz Mestne knjižnice Ljubljana, nato pa si je ob pomoči mentorja Miloša Florijančiča in somentorja Mitje Zorca zamislila novo vlogo prenovljenega družbenega centra v sedmi bežigrajski soseski BS-7.

»Glede na to, da je dovolj prostora za dozidavo, sem načrtovala montažni prizidek, v katerem bi bila časopisna kavarna z vrtnim delom, ki lahko obratuje tudi, ko je knjižnica zaprta. Na drugi strani so v novem delu sanitarije in večnamenska dvorana, v kateri lahko potekajo najrazličnejši dogodki,« pokaže avtorica načrtov, ki je za vso stavbo predvidela sanacijo fasadnega ovoja, novo streho, okna in tla. Poudari, da se prenovo v celoti izvede po načelih trajnostne gradnje.