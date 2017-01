Na cerkniški občini so se odzvali na poročanje nacionalne televizije, ki je na podlagi poročila Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano razkrila, da je bila leta 2015 tamkajšnja pitna voda zaradi premalo kloriranja pogosto onesnažena z bakterijami fekalnega izvora, medtem ko je bila lani voda klorirana, a so se pojavile napake na vodovodnem omrežju, zato so v šestih vzorcih našli bakterijo E. coli.

Na cerkniški občini ne zanikajo, da imajo težave z vodo, a zavračajo trditve, da delujejo premalo transparentno, in poudarjajo, da vode že več mesecev ni bilo treba prekuhavati. Na včerajšnji novinarski konferenci so predstavili ukrepe, s katerimi naj bi izboljšali oskrbo z vodo, in poročila o pitni vodi. Nekateri analizirani vzorci so bili neustrezni.

Voda ostrega vonja

Preden so se lotili pojasnjevanja, so napolnili vrče z vodo in jih postavili pred občinske uslužbence in novinarje. Uslužbenci so si jih nalili v kozarce, nekateri so jih izpili, medtem ko se novinarji domnevno oporečne vode niso dotaknili. Kozarec z vodo je imel pred seboj tudi župan Marko Rupar. »Vsak dan pijem vodo tako iz cerkniškega sistema kot iz Begunj, od koder sem doma. In nimam nobenih težav.« Pojasnil je, da se mu že vsaj leto dni nihče ni pritožil nad kakovostjo vode. Direktor cerkniške komunale Anton Kranjc ga je dopolnil, da je o pritožbah mogoče brati na facebooku in da se je na občini pritožila le novinarka.

Marsikateri občan si prav tako kot novinarji ne bi natočil vode v kozarec. Prebivalka Topola pri Begunjah, ki ni želela biti imenovana, je dejala, da je voda včasih motna in da jo tu in tam zmoti tudi oster vonj, zato vodo izpije na dušek, da ne čuti okusa. Zdravstvenih težav nima, a ne ve, kaj pitje takšne vode povzroča v daljšem obdobju. Podobno izkušnjo ji je opisala prijateljica iz Dolenje vasi. Pogovarjali smo se tudi z Leonido iz Cerknice, ki je dejala, da pitno vodo kupuje.

»Že kakšen mesec ali dva opažam, da je voda slaba. Ko sem jo pred časom natočila za psa, je bila posoda čisto bela. Zdaj vode iz pipe ne dajem niti psu,« je dejala in dodala domnevo, da so bile želodčne težave pri družinskem članu posledica slabe vode.

Dušan Harlander, vodja novomeškega centra Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je povedal, da so v lanskem letu v tem vodovodu odvzeli 77 vzorcev, pri katerih so preverili okus, pri 15 vzorcih pa tudi motnost. V nobenem primeru niso našli povečane motnosti niti odstopanj v vonju in okusu. »Ne rečem, da ljudje, ki pravijo, da je voda motna, lažejo. Ampak če se je to zgodilo, je moralo biti zelo lokalno in zelo kmalu po kakšni okvari na vodnem sistemu,« je dejal Harlander.

Cerkniška komunala sicer izvaja notranji nadzor in v okviru državnega monitoringa tudi zunanjega. Pravijo, da so sprejeli ustrezne ukrepe, ko so ugotovili neskladja, in o tem obvestili uporabnike. Tako so lani trikrat vse odjemalce obvestili, da morajo vodo prekuhavati, in sicer od 3. do 22. januarja (zaradi izpada delovanja klordioksidne naprave), od 18. do 23. maja (zaradi neustrezne analize) in od 12. do 16. novembra (zaradi izpada delovanja ultrafiltracije). V letu 2015 so morali občani vodo prekuhavati med 16. in 28. decembrom. Podatki o laboratorijskih analizah pitne vode morajo biti na voljo pri upravitelju, torej pri cerkniški komunali.