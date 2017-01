Mesto Kranj ima svojo železniško postajo, ki ga povezuje proti severu in jugu, vendar je Kranjčani ne uporabljajo zaradi neprilagodljivosti Slovenskih železnic in neurejenega parkiranja, saj je ta postaja le nekoliko odmaknjena od mestnega središča. Z lokacijo avtobusne postaje, ki jo je predvidel mestni svet, se neurejenost prometne infrastrukture podaljšuje za naslednjih 50 let. Vse to pa zato, ker pripravljalci predloga in člani mestnega sveta nimajo vizije o urejenosti prometa za prihodnost.

Kot druge članice Evropske unije je tudi Republika Slovenija podpisala podnebni sporazum, ki zahteva zmanjševanje toplogrednih emisij, kar istočasno pomeni zmanjšanje prometa v mestih in posledično zmanjševanje onesnaževanja zraka zaradi prometa.

Mesto Kranj ima primerno lokacijo ob železniški postaji, treba pa se je pogovarjati in s sedanjim lastnikom poslovnih objektov na tej lokaciji dogovoriti o spremembi namembnosti objekta v garažo za vse uporabnike železniškega prevoza po načelu skupne vozovnice in parkirnine. Treba je predvideti in se zavedati, da noben subjekt ni namenjen samemu sebi, pač pa ima svojo vlogo v skupnosti.

Ob takšni ureditvi bi se zmanjšal tudi avtomobilski promet, kar bi dolgoročno pripomoglo k izboljšanju počutja naših sokrajanov in zmanjšanju njihovih letnih stroškov ob hkratnem zmanjšanju stroškov za infrastrukturo na državni ravni. Ob tem je treba upoštevati, da bi moral projekt avtobusne postaje pridobiti okoljsko dovoljenje, ki pa mu ga ministrstvo za okolje in prostor zaradi sprejetega podnebnega sporazuma ne more in ne sme izdati.

Mesto mora predvideti tudi ustrezen dostop do postaje z urejenim lokalnim prometom, možna pa je tudi postavitev »tekočih stopnic« iz centra mesta do postaje za vse tiste, ki bi želeli potovati z vlakom. Vse to je mogoče izvesti ob ustrezni viziji občinskega vodstva in s prizadevanjem za njeno uveljavitev.

To je najprej naloga sedanjega župana oziroma kandidatov za župana na prihodnjih volitvah. Stari del mesta se lepo ureja in je že lepo urejen, k temu pa vsekakor sodi tudi urejen mestni promet. K temu cilju sprejeti prostorski načrt za avtobusno postajo na robu šolskega in zdravstvenega centra ne bo pripomogel.

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije ZENS, Kranj