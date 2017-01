Razvoj nogometnih žog v moderni dobi je neustavljiv. Če upoštevamo, da so v srednjem veku po travnikih za razvedrilo brcali prašičjo lobanjo, je industrija predvsem v zadnjih dvajsetih letih občutno napredovala.

Prvo nogometno žogo okrogle oblike iz vulkaniziranih gum je leta 1855 razvil Charles Goodyear, podobo sedanjih žog pa so ustvarili šele krepko po drugi svetovni vojni. Na svetovnem prvenstvu v Mehiki leta 1970 so prvič igrali z Adidasovimi žogami, ki so imele znamenite bele šesterokotnike in črne peterokotnike, kar je gledalcem pred črno-belimi televizijskimi sprejemniki pomagalo pri spremljanju nogometa. Novo generacijo žog, kot jih poznamo danes, je Adidas začel prodajati šele po prehodu v tretje tisočletje, ko so se na trgu začele pojavljati tudi žoge z nepredstavljivimi cenami.

Nogometna žoga iz 3500 karatov

V času svetovnega prvenstva 2010 v Južnoafriški republiki so predstavili najdražjo nogometno žogo vseh časov. Lokalni zlatarji iz afriškega podjetja Shimansky so namreč izdelali žogo iz 6620 belih in 2640 črnih diamantov. Po obliki je identična navadnim žogam za nogomet, tehta pa nekaj več kot dva kilograma. Žogo iz 3500 karatov so prodajali za vrtoglavih 2,5 milijona ameriških dolarjev, namen podjetja pa je bil premamiti bogate turiste, da bi kupili nekaj dragih južnoafriških kamnov. Podjetje Shimansky je izdelalo tudi ponaredke nesramno bogate nogometne žoge, ki jih je prodajalo v svojih lokalnih trgovinah, žoge pa so namenili tudi v dobrodelne namene. »Od koncepta žoge do končnega izdelka smo porabili tri mesece. Takšne revolucije svet še ni poznal. To je povsem naša poslovna ideja, s katero smo skušali tudi zlatarji opozoriti nase v času svetovnega prvenstva. Če pogledate zgolj repliko žoge, lahko stojite ob njej in jo več ur občudujete,« je povedala direktorica marketinga pri podjetju Shimansky Michele Meyer in dodala, da najdražja žoga na svetu zaradi diamantov razumljivo ni namenjena igranju nogometa.

Med prestižne nogometne žoge lahko štejemo tudi izdelek Santiaga Gonzaleza, ki je pred leti ustvaril žogo iz krokodilje kože in jo prodajal za dobrih 5000 dolarjev. Gonzalezov produkt je bil med strastnimi ljubitelji nogometa hitro razprodan, obenem pa je naletel tudi na kritike, da je moral za izdelavo žoge ubiti krokodila. Pred leti so z inovativnostjo postregli tudi pri tajvanskem podjetju Greendix, kjer so izdelali nogometno žogo na sončne celice, ki gibanje žoge zaznava tudi s pomočjo posebnih senzorjev in zvočnih naprav. Nenavadno pogruntavščino so si izmislili na Harvardu, kjer so oblikovali žogo, ki shranjuje energijo. Po igranju nogometa lahko v žogo vstavite posebno svetilko, ki vam bo zvečer brez težav z iskanjem električne vtičnice pomagala pri branju knjige ali pisanju domače naloge.