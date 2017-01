Konec tedna se obeta alpski smučarski vrhunec sezone. Tekme v Kitzbühlu so najprestižnejše v sezoni, na njih se zbere največ slavnih osebnosti, so najbolje plačane, tekmovalci pa čutijo največjo željo po uspehu. Na 77. izvedbi tekmovanj za pokal Petelinjega grebena se od jutri, ko bo superveleslalomska preizkušnja, do nedelje obeta spektakel, na katerem bodo blesteli smučarski velemojstri.

Svindal se je po operaciji kolena v tej sezoni sijajno vrnil na tekmovalno prizorišče, saj se je na štirih preizkušnjah v hitrih disciplinah trikrat uvrstil na zmagovalne stopničke. Toda poškodba kolena je znova terjala svoj davek, saj je moral Svindal pred Kitzbühlom vnovič na operacijo poškodovanega meniskusa in je spet predčasno končal sezono. »Spet sem na berglah. A z lepimi obeti, da se čez pol leta vrnem na smuči ter se pripravim na olimpijsko sezono,« sporoča Svindal, ki ga v norveški reprezentanci odlično zamenjujeta Kjetil Jansrud in Aleksander Aamodt Kilde.

Spomin na lansko leto je živ, saj so organizatorji v zelo težkih razmerah silili z glavo skozi zid, da bi izpeljali moški smuk, davek pa je bil visok. Najboljši smučarji sveta so kot po tekočem traku grdo padali, sezono pa je končal tudi najboljši alpski smučar sodobnega časa v hitrih disciplinah Aksel Lund Svindal . Norvežan se je lani po padcu zavedal, da ga čaka operacija in rehabilitacija, z operacijske mize pa je sporočil: »Ne glede na to, ali bom v Kitzbühlu še kdaj stal na najvišji stopnički, bom vselej trdil, da gre za največjo dirko na svetu.« Na Streifu je tveganje del vsakdanjika in tega se zavedajo največji svetovni velemojstri.

Najljubše prizorišče Jureta Koširja in Andreja Šporna

Slovenski alpski smučarji so v Kitzbühlu dosegli nekaj vrhunskih uvrstitev, se devetkrat uvrstili med najboljšo trojico in 33-krat med najboljšo deseterico. Najuspešnejši je Jure Košir, ki je leta 1999 zmagal na slalomu, bil dvakrat drugi, enkrat tretji, vselej pa je na 15 preizkušnjah osvojil točke svetovnega pokala, zato je Kitzbühel Koširjevo najljubše prizorišče. Dvanajst let pred Koširjem je eno od osmih slalomskih zmag dosegel Bojan Križaj. Za največji slovenski smukaški uspeh pa je pred sedmimi leti poskrbel Andrej Šporn, ki je zaostal le za Didierjem Cuchejem.

Šporn je bil z 38. časom najhitrejši Slovenec na včerajšnjem treningu. Ta je minil v lepem vremenu, proga Streif pa je bila ledena in zahtevna od starta do cilja. Obetavna je tudi vremenska napoved za konec tedna, ko naj bi vse dneve na Tirolskem sijalo sonce. Prepričljivo najhitrejši je bil včeraj Američan Steven Nyman (1:57,25), medtem ko so Slovenci dosegli uvrstitve v drugi polovici nastopajočih. Omeniti kaže še grda padca Avstrijca Otmarja Striedingerja in Francoza Brica Rogerja. »Na treningu so se tekmovalci držali navodil. Razmere so bile zelo zahtevne. Na tekmi bo treba krajšati linije in več tvegati. Upam, da se nam bo izšlo,« sporoča glavni trener v slovenski moški reprezentanci Peter Pen.

Največja težava smukaške sezone v tej zimi so odpovedi. Do zadnje tretjine januarja sta bila le dva smuka, medtem ko sta odpadli preizkušnji v Santa Caterini in Wengnu. Smuk iz Švice so včeraj prestavili v Garmisch-Partenkirchen, kjer bosta prihodnji konec tedna dve preizkušnji v najhitrejši disciplini. »Zato sem se odločil, da mlajše tekmovalce pošljem na tekme evropskega pokala. Dobro napreduje predvsem Martin Čater. V naslednjem tednu dni nas čakajo tri preizkušnje, kar moramo izkoristiti s kakšnim vidnim rezultatom,« napoveduje Pen. »Kar zadeva uvrstitev v Kitzbühlu, bi bil zadovoljen s po tremi uvrstitvami med dobitnike točk tako v superveleslalomu kot v smuku. Ob tem si želim vsaj enega vrhunskega rezultata Boštjana Klineta. Deluje umirjeno in zbrano,« končuje Pen, ki je reprezentanco za superveleslalom določil na podlagi torkovega treninga, vanjo pa se je uvrstil tudi Tilen Debelak.