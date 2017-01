Povišana telesna temperatura in kontinuiran kašelj, ki mu otežuje govor, sta nekdanjemu generalnemu direktorju ljubljanskega Onkološkega inštituta Janezu Remškarju včeraj onemogočila, da bi prišel na začetek sojenja na ljubljanskem delovnem sodišču. Tam od svojega nekdanjega delodajalca terja 92.884,37 evra odškodnine, saj je prepričan, da ga je svet Onkološkega inštituta septembra 2015 neupravičeno razrešil.

Remškar je v opravičilo svoje odsotnosti posredoval tudi zdravniško potrdilo, vendar je pooblaščenko Onkološkega inštituta zmotilo, da ni bilo sporočeno po ustreznem obrazcu, ki ga določa zakon o pravdnem postopku. Izrazila je skrb, da gre le za nepotrebno zavlačevanje, povezano z odsotnostjo njegovega odvetnika. V sodni spis je pred kratkim namreč priromala Remškarjeva prošnja za preložitev včerajšnjega naroka, ker ga na njem ne bi mogel zastopati odvetnik Franci Matoz osebno, temveč le nadomestna odvetnica. »Ker sodišče temu ni sledilo, je danes po mnenju tožene stranke pričakovano prišlo do situacije, da ga ni,« je dejala pooblaščenka, Remškarjeva (nadomestna) odvetnica je temu ostro ugovarjala in navedla, da je tudi ena od novinark na hodniku sodišča pripovedovala, da je z Remškarjem govorila po telefonu in je zvenel grozno. Sodnica Klavdija Ana Magič je tožnikom naložila, naj pošljejo zdravniško opravičilo na predpisanem obrazcu, da se izognejo nejasnostim, in sojenje preložila na drugo polovico aprila.