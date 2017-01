Jutri bodo gledalci po svetu lahko spremljali inavguracijo Donalda Trumpa za predsednika. Prisego boste lahko na Planet TV spremljali v živo, z javljanji s terena in komentarji poznavalcev. Več v sporočilu za javnost.

Dogodek so v svojih TV-sporedih napovedali tudi časopisi, a medtem ko je večina navedla le uro in televizijo, ki bo predvajala inavguracijo, ob tem pa morda še kratek opis dogodka, je škotski časopis Sunday Herald šel nekoliko dlje. Časnik je slovesnost, na kateri bo Amerika dobila novega predsednika, opisal v milo rečeno nekonvencionalnem duhu, avtor zapisa pa je bil Heraldov kritik Damien Love.

Love se je opisa dogodka lotil v slogu komedijantov, ki ponavadi nastopajo v satiričnih večernih oddajah, dan, ko bo Trump zaprisegel kot 45. ameriški predsednik, pa je označil kot vrnitev Zone somraka (The Twilight Zone). Gre za znamenito, še črno-belo televizijsko serijo Roda Serlinga, ki jo je televizija CBS prvič predvajala med letoma 1959 in 1964. Trenutno je na ogled tudi na tretjem programu HRT, takoj po Zvezdnih stezah, njene zgodbe pa se večinoma gibljejo v sferah nadnaravnega, znanstvenofantastičnega in grozljivega ter se pogosto končajo s preobratom.

Morasta alternativna resničnost Lovov zapis je kmalu obkrožil splet, predvsem pa družbena omrežja, na katerih so njegovo interpretacijo slovesnosti označili za briljantno, genialno in izjemno duhovito, v njem pa je kritik napisal sledeče: »Zona somraka se po dolgi odsotnosti vrača z enim najambicioznejših, najdražjih in najkontroverznejših izdelkov v zgodovini televizije. Pisci znanstvenofantastičnih zgodb so se pogosto spopadali z zgodbami o alternativnih resničnostih – najpogostejša je tista na temo Kaj če bi nacisti zmagali v drugi svetovni vojni – vendar pa bo ta gromozanski interaktivni projekt virtualne resničnosti, ki se bo odvil na televiziji, v medijih in na twitterju v naslednjih štirih letih, zgradil alternativno sedanjost.« Love se tu še ni ustavil, ampak je v zlohotnem tonu nadaljeval: »Zgodba se začne kot morasta različica leta 2017, v kateri so bili veliki deli ameriškega elektorskega telesa zapeljani v to, da za predsednika izglasujejo Donalda Trumpa. Sliši se za lase privlečeno in tudi je, a sčasoma postaja vedno bolj verjetno. Današnji uvod v dolžini celovečernega filma se osredotoča na neokusno inavguracijo predsednika Trumpa in prve znake protesta in obupa, ki obkrožajo ceremonijo, medtem ko strokovnjaki z vso resnostjo razmišljajo o tem, kaj je pred nami. Gre za izdelek z napakami, a tudi zaskrbljujoč trenutek, ki nam kaže grozote, v katere lahko pademo, če ne bomo previdni.«