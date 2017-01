Doslej so od tistih, ki so se med prijateljsko tekmo med Francijo in Nemčijo razstrelili pred stadionom, identificirali zgolj 20-letnega Francoza Bilala Hadfija. Eden od njegovih pomagačev, ki je imel pri sebi ponarejen sirski potni list, naj bi bil Amar Ramadan Mansur Mohamed al Sabavi iz iraškega mesta Mosul. Slednji naj bi skupaj s tretjim napadalcem, čigar identiteta še ni znana, v Evropo prišel v skupini beguncev, ki so na grški otok Leros prispeli v začetku oktobra 2015.

Eksplozija pred stadionom, ki ji je sledil niz več napadov po Parizu, je zahtevala eno življenje. Skupaj je v napadih, ki so se kasneje zgodili še v pariških kavarnah, gostilnah in koncertni dvorani Bataclan, umrlo 130 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država (IS).