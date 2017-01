Kje so meje Luke Dončića? To je vprašanje, ki si ga je po 17. krogu evrolige zastavljalo ogromno število košarkarskih navdušencev ter tudi medijev po stari celini, ki iz dneva v dan bolj pozorno in podrobno spremljajo njegov razvoj. Še ne 18-letni Ljubljančan se je na obračunu proti Maccabiju spogledoval s trojnim dvojčkom (10 točk, 11 skokov, osem asistenc, statistični indeks 32) ter tako drugič v letošnji sezoni postal najkoristnejši igralec (MVP) kroga. S tem si je prislužil tudi pohvale kapetana slovenske reprezentance Gorana Dragića, ki je na družbenem omrežju zapisal, da gre za posebnega košarkarja.

Da Luka Dončić v sebi skriva ogromen potencial, je bilo vodilnim pri madridskem Realu jasno že pred leti, a redko kdo je verjel, da bo za kraljevi klub odločal evroligaške tekme še pred polnoletnostjo. Po prikazanem je v tem trenutku eden ključnih igralcev v moštvu trenerja Pabla Lasa, česar se slednji še kako dobro zaveda. Pri Realu Madrid so tega seveda nadvse veseli, po drugi strani pa jim je jasno, da so vse bolj na preži klubi iz lige NBA. Dončić bo na naboru lahko sodeloval prihodnje leto, strokovnjaki pa mu napovedujejo, da bo izbran med prvimi tremi. Ker španski klub tako pomembnega igralca ne želi izgubiti že naslednje poletje, bodo ključno vlogo odigrala pogajanja za novo pogodbo, ki jo bo Dončić podpisal 28. februarja, ko bo dopolnil 18 let. Madrid vsekakor čaka težka naloga, saj v ligi NBA igralce, izbrane pri vrhu nabora, venomer nemudoma potisnejo v ospredje, tako da se Ljubljančanu za minutažo, ki je seveda najbolj pomembna, onstran Atlantika ne bo treba bati.

Ob dosežkih in laskavih besedah, ki jih prejema z vseh strani, se Dončiću ob koncu sezone obeta tudi nagrada za vzhajajočo zvezdo, torej najboljšega mladega igralca v evroligi. O slednjem ob koncu rednega dela sicer odločajo glavni trenerji vseh klubov v najelitnejšem evropskem tekmovanju, svoje mnenje pa so v anketi sredi sezone podali športni direktorji. 87,5 odstotka bi jih nagrado podelilo Luki Dončiću, preostale glasove pa je dobil Marko Gudurić iz Crvene zvezde. Ob tem je gotovo nezanemarljiv podatek, da bo Gudurić 8. marca dopolnil že 22 let. In še zanimivost. Evroliga je nagrado za najboljšega mladega igralca prvič podelila v sezoni 2004/05, prejel pa jo je slovenski košarkar Erazem Lorbek, ki je pri takratnih 21 letih nastopal za Climamio iz Bologne.