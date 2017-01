Zimske omake za testenine so lahko tudi presenetljive, neverjetno enostavne in dobre. Celo odlične. Za pripravo potrebujete kakovostno olivno olje, celo glavico česna ter sol in poper. Bolj enostavno ne bi moglo biti! Seveda lahko uporabite tudi katere koli druge testenine po vaši izbiri.

Že res, da je surov česen močnega in ostrega okusa, a s pečenjem postane sladek, izgubi vso ostrino in diši. Tako zelo diši.

Česen je sicer izredno zdrav, je naraven antibiotik, ki na telo vpliva neverjetno koristno. Česen vsebuje veliko kalija, vitamina B1 in B6, vitamina C in K, niacin in selen. Zdravilne lastnosti česna pa so tudi posledica žveplovih spojin, ki jih vsebuje.

Česen ščiti imunski sistem, koristen pa je tudi za srce, saj znižuje krvni pritisk. Zelo koristen je za telo pri premagovanju prehlada. Česen pospešuje znojenje, lajša izkašljevanje, blaži krče, preprečuje razvoj glivičnih bolezni, blaži vnetja prebavil, uničuje črevesne zajedalce, zdravi vnetja dihalnih poti in izboljšuje prekrvavitev arterij.

Sedaj pa brž pripravite to revolucionarno zimsko omako in uživajte. Pa dober tek!

RECEPT SESTAVINE (za 2 osebi) 1 glavica česna olivno olje sol poper 1 sušen feferonček (neobvezno) 200 g metuljčkov