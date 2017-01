Lanski primanjkljaj državnega proračuna je po predhodnih podatkih finančnega ministrstva dosegel 686,9 milijona evrov, kar je precej manj od načrtovanega – glede na sprejeti proračun bi namreč primanjkljaj lahko znašal 839,3 milijona evrov ali dobrih 150 milijonov evrov več. V letu 2015 je imela Slovenija 1,277 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja.

Prihodki državnega proračuna so lani znašali 8,31 milijarde evrov, kar je 206,7 milijona evrov oziroma 2,4 odstotka manj kot leta 2015 in 4,4 odstotka manj, kot je bilo predvideno. Proračunski odhodki pa so »pristali« pri skoraj okroglih devetih milijardah evrov. To je 800 milijonov manj kot leta 2015 in 15 odstotkov manj, kot je finančno ministrstvo načrtovalo v sprejetem proračunu. Brez plačil obresti bi imeli lani presežek v višini 364,1 milijona evrov.

»Za zmagoslavje ni nobenega razloga« Kljub tako občutnemu znižanju primanjkljaja pa Marko Jaklič z ljubljanske ekonomske fakultete ocenjuje, da za kakšno »zmagoslavje« ni nobenega razloga. »Če upoštevamo, da smo v konjunkturi, bi morali imeti presežek,« meni Jaklič. Ključni problem je slabo lansko črpanje evropskih sredstev, ki po Jakličevih besedah zmanjšuje potenciale za višjo gospodarsko rast tako v letošnjem kot tudi v prihodnjih letih. Zamuda pri pripravi črpanja iz nove evropske finančne perspektive EU 2014–2020, kjer naj bi zaostajali za leto ali dve, bi lahko bila tudi napoved slabega črpanja evropskih sredstev tudi v prihodnje. Maks Tajnikar, prav tako z ljubljanske ekonomske fakultete, pravi, da je za zmanjšanje primanjkljaja zaslužna predvsem gospodarska rast (to poganja zlasti izvoz, v zadnjem času pa tudi potrošnja), ki pa je bila, kot opozarja, pri načrtovanju proračuna znova podcenjena. Ker po njegovem ni razloga, da se ne bi primanjkljaj znižal tudi letos, bo lahko vlada kljub fiskalnemu pravilu in zahtevam Bruslja lažje uresničila že izvedene »odpustke« kot tudi dane obljube. Med drugim sporazum s sindikati javnega sektorja, spremembe socialne zakonodaje, dvig najnižjih pokojnin, zdravstveno reformo…