Petnajstega marca bo minilo sedem let, odkar so se po prepričanju tožilstva Rozika Brajdič, njena hči Arenka Hudorovac in snaha Darinka Hudorovac v naselju Sovinek pri Semiču spravile nad policiste. Vendar zadeva na sodišču stoji na mrtvi točki, pa ne po krivdi sodišča, ampak zato, ker obtoženke enostavno ne pridejo na sodišče. Danes sta Brajdičeva in njena hči prišli, ker pa ni bilo Darinke Hudorovac, sodniku Boštjanu Koviču spet ni preostalo drugega, kot da obravnavo preloži na naslednji teden. Pet policistov, ki so jih povabili kot priče, je tako spet prišlo zaman.

»Sodna obravnava ni komedija!« »Kje je Darinka?« je sodnik vprašal Brajdičevo, pa mu je zabrusila: »Mene sprašuješ, kje je Darinka? Nisem je videla, odkar je zapustila mojega sina.« Sodišče je za tretjo obtoženko odredilo prisilno privedbo, vendar policisti očitno niso bili uspešni, sodišču pa, kot je dejal Kovič, tudi niso sporočili, zakaj obtoženke niso privedli. »Če obtoženke naslednjič ne bo, bo odrejen pripor. To velja tudi za vaju,« je obtoženki opozoril sodnik. »Kaj pa če bo sneg? Naj pridem s sanmi?« je spet v svojem slogu odvrnila Brajdičeva, pa jo je Kovič takoj prekinil, češ da sodna obravnava ni komedija. »Zahtevam vsaj neko mero resnosti, še posebno od vas,« je dejal. Tožilka Renata Brodarič Trentelj je predlagala, da bi priče vendarle zaslišali zunaj glavne obravnave, a se zagovornik obtoženih Matej Šporar s tem ni strinjal, niti ni dal soglasja za branje zapisnika o zaslišanju prič, ker vztraja pri njihovem neposrednem zaslišanju. Česa obtožnica sploh bremeni gospe iz Sovinka? Vse naj bi se začelo s sinom Rozike Brajdič Srečkom H., ki so ga policisti že večkrat obravnavali zaradi prometnih prekrškov, med drugim naj bi sedel za volan tudi že brez vozniškega dovoljenja. Ko so ga 15. marca dopoldne opazili v okolici Semiča, so se zapeljali za njim, sodišče je namreč odredilo zaseg njegovega vozila. Toda Srečko ni hotel ustaviti, bežal je pred njimi, v Sovinku pri hiši svoje mame ustavil avto in pobegnil. Ko so se tja pripeljali tudi policisti in izstopili iz vozila, pa se je začelo.