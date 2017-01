Protesti ob inavguraciji niso nič novega, a jih v takšnem obsegu v ZDA še niso videli. Rekord zaenkrat »drži« Richard Nixon, na inavguraciji katerega se je leta 1973 zbralo 25.000 protestnikov. Napovedi kažejo, da bo v petek v Ameriki in v tujini proti Donaldu Trumpu protestiralo kar milijon ljudi (za konec tedna so samo v Washingtonu podelili dovoljenja za kar 25 protestov različnih skupin), kar pomeni, da bo najverjetneje že prvi dan predsedovanja podrl vsaj enega od rekordov svojih predhodnikov. Je pa napovedana tudi peščica zborovanj v njegovo podporo, na primer »Bikers for Trump«, česar se nadvse veseli tudi bodoči predsednik.

Največji protest, uperjen proti njemu, Women’s March on Washington, na katerem bodo opozarjali na pravice žensk, dostopno zdravstveno zavarovanje in enakopravnost pri plačah. V soboto na ulicah ameriške prestolnice pričakujejo okoli 200.000 ljudi, po drugih mestih in drugih kontinentih pa bo jih isti čas v podporo potekalo še kakšnih 300, tudi v Ljubljani. Udeležbo na maršu so že potrdile številne zvezdnice, med drugim Katy Perry, Scarlett Johansson, Cher, Amy Schumer, Julianne Moore in Olivia Wilde. Za varnost v Washingtonu bo ob osrednji slovesnosti v petek skrbelo okoli 28.000 policistov.

Support the Women's March on Washington today. We'll see you 1.21 in D.C. https://t.co/eNUNMAL4ji pic.twitter.com/7HvxJnbXcH

Prireditve, plesi in večerje ob tem velikem dogodku potekajo že vse od torka, osrednja slovesnost z zaprisego Trumpa pa se bo začela v petek opoldne. Barack Obama bo Trumpa spremil do kongresa, kjer bo zaprisegi podpredsednika Mika Penca sledila zaprisega samega Trumpa. Ta bo nato nagovoril ljudstvo. Kako dolgo bo trajal govor, ni jasno. Doslej so se govori 44 ameriških predsednikov raztezali vse od nekaj minut do skoraj dveh ur. Ker Trump rad govori, je prav mogoče, da si bo za zgled vzel Williama Henryja Harrisona , ki je leta 1841 v snežnem metežu govoril kar uro in 45 minut. Mimogrede, gostobesednost je Harrisona tudi pokopala - v slabem vremenu je namreč staknil pljučnico in mesec dni kasneje umrl.

Brez Beyonce, Springsteena, Dylana, Eltona, Celine...

Čeprav je za vstopnice za petkovo prireditev zagotovo potekal hud boj, biti prisoten na inavguraciji predsednika je namreč velika čast (tako je vsaj veljalo doslej), pa so se organizatorji letos zelo namučili z zagotavljanjem nastopajočih za zabavni del programa. Zvezdniki so v preteklosti pokali od ponosa, ko so lahko s svojim glasom na najpomembnejšo politično funkcijo na svetu pospremili svojega voditelja. Obami so prepevali Beyonce, Bruce Springsteen in Kelly Clarkson, Jimmyju CarterjuAretha Franklin, Bob Dylan, Barbra Streisand in Michael Jackson so se z nastopom poklonili Billu Clintonu, Nat King Cole in Frank Sinatra sta zapela na slovesnosti v čast Johnu F. Kennedyju, James Brown pa Richardu Nixonu.

In če so bile prejšnje slovesnosti povezovalne (Clintonu so zapeli celo »We are the world«), je tokratna razdiralna, podobno kot strokovnjaki opisujejo Trumpovo politiko. Mnogi zvezdniki (Elton John, Celine Dion, Kiss, Moby) so namreč zaradi političnih prepričanj povabilo za nastop kategorično zavrnili, številni so zaradi kritik v javnosti podobno storili že po prvotni potrditvi nastopa – na primer Andrea Bocelli. Nastop na Trumpovi inavguraciji v ameriški javnosti namreč pomeni podporo njegovi politiki, ki jo označujejo za sovražno nastrojeno proti skoraj vsem, razen belim moškim.

Ko so izčrpali možnosti v svetu zvezdnikov, so organizatorji za nastop prosili B-Street Band, t. i. tribute skupino, ki sploh ne ustvarja in igra lastne glasbe, temveč že skoraj tri desetletja preigrava glasbo Brucea Springsteena, velikega nasprotnika Trumpa. »Brucea nismo hoteli razburiti, saj mu dolgujemo vse. Hvaležni smo mu in ga spoštujemo. Zato smo naredili tisto, kar se nam je zdelo prav in nastop odpovedali,« je le nekaj dni pred slovesnostjo sporočil vodja skupine Will Forte.

In koga lahko torej sploh pričakujemo na odru? 16-letno Jackie Evancho, ki je leta 2010 zasedla drugo mesto v resničnostnem šovu »Amerika ima talent«, Mormonski cerkveni zbor s 360 člani, med katerimi naj bi ravno zaradi nastopa izbruhnili hudi prepiri, plesna skupina Rockettes, kantri zvezdnik Toby Keith, Sam Smith, Lee Greenwood in še peščica manj znanih ameriških glasbenikov. Trumpa zavrnitve sodeč po zapisu na twitterju niso zelo zabolele, saj želi na inavguraciji »ljudi«, ne pa zvezdnikov. Podobno menijo v njegovem organizacijskem odboru. »To ni Woodstock, to ni koncert,« je bil za CNN jasen Boris Epshteyn iz odbora.

V Washingtonu so pripravljeni na sobotno inavguracijo. (Foto: AP)