Pravosodni minister je izbiral med dvema kandidatoma za predsednika vrhovnega sodišče – Damijanom Florjančičem, ki si ga za šefa bolj želijo vrhovni sodniki, in Rudija Štravsa, ki je dobil več glasov sodnega sveta.

Pri odločitvi so pretehtali: vsebina njegovega strateškega programa dela sodišča ter realno in v interesu krepitve pravne države ter institucije sodstva utemeljena in pričakovana vizija ter izkušnje, so sporočili iz ministrstva.

Predsednika vrhovnega sodišča imenuje državni zbor na predlog ministra za pravosodje po poprejšnjem mnenju Sodnega sveta in občne seje vrhovnega sodišča. Imenovan je za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Da je imenovan, mora zanj v državnem zboru glasovati večina prisotnih poslancev.