Žarišče prvega potresa je bilo devet kilometrov pod površjem zemlje v bližini mesta Amatrice, ki je bilo v potresu avgusta lani najhuje prizadeto. Tam so se po dosedanjih informacijah porušile nekatere zgradbe, ki so bile poškodovane že poleti. V bližini tega mesta sta bili tudi žarišči drugih dveh potresov.

V Amatriceju in hudo prizadetem gorskem mestu Norcia je sicer pred potresom 36 ur neprestano snežilo, obilno sneženje pa je zajelo tudi druga območja, kjer so se tresla tla. Stavbe so se zatresle v regijah Abruci, Lacij in Marke ter tudi v italijanski prestolnici, ki leži več kot 100 kilometrov od žarišča potresa. V Rimu so iz varnostnih razlogov evakuirali nekatere postaje podzemne železnice, poslopje tamkajšnjega zunanjega ministrstva in nekatere šole. Šole so evakuirali tudi na območjih v bližini žarišč, sicer pa so bile številne zaradi snega zaprte že pred tem. Območja so včeraj preletavali helikopterji, ki so preučevali posledice potresnih sunkov.