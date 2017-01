Burja in snežni nanosi še vedno močni na Primorskem, pristanišče Koper zaprto

Močna burja s hitrostjo do 140 kilometrov na uro tudi danes vztraja na Primorskem in povzroča preglavice zlasti na območju istrskih občin in v pristanišču. Zaradi podrtih dreves, poškodovanih električnih in telekomunikacijskih kablov so bile pristojne službe aktivne tudi ponoči. Številne ceste so zaprte.