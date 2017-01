Prav vsi ljubitelji glasbe so že slišali za slovensko glasbeno skupino Mladi levi, ki je med leti 1966 in 1975 polnila Halo Tivoli ter navduševala občinstvo celotne Jugoslavije. Film, režiserja Dejana Batoćanina, spremlja glasbene legende, kot so Tomaž Habe, Janez Bončina – Benč, Jernej Jung, Stanko Arnold, Jernej Podboj in druge, ki so se po štirih desetetjih odločili za vrnitev na glasbene odre.

V najnovejši zasedbi so se jim pridružili še trije vrhunski glasbeniki mlajše generacije, Igor Matković, Peter Ugrin in Matevž Šalehar – Hamo. Meseci pripav in številnih vaj, vrnitev v 60. in 70. leta, prijateljske vezi, stkane preko glasbe, so uresničile, kar se je marsikomu zdelo nemogoče. Glasbeni dokumentarec scenaristov Ane Kajzer in Dejana Batoćanina je premiero doživel v tekmovalnem programu Festivala slovenskega filma 2016, predvajali so ga na zaključku Festivala evropskega in mediteranskega filma 2016 v Piranu in na festival MUVI v Lizboni, na L.A. cinefestu, na Ouchy festivalu pa je bil nominiran za najboljši dokumentarni film. Zaradi odličnega odziva in interesa širše javnosti v četrtek, 19. januara 2017, prihaja v slovenske kinematografe.