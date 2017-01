Jutri se izteče rok, do katerega mora ministrstvo za okolje in prostor na svojih spletnih straneh objaviti seznam podjetij z novimi dovoljenji za opravljanje dimnikarskih storitev in seznam dimnikarjev z novo licenco za opravljanje dejavnosti. Po pojasnilih ministrstva upravne enote, ki so po novembra uveljavljenem zakonu o dimnikarskih storitvah zadolžene za izdajanje dovoljenj in licenc, seznama že pripravljajo in bosta objavljena pravočasno. Nato ju bodo enkrat na teden posodabljali.

Neverjetna skrb koncesionarja, o kateri prejšnja leta ni bilo sledu, je ob odpiranju pošte nasmejala tudi Dnevnikovo bralko iz Ljubljane. V posebnem obvestilu so jo »njeni« dimnikarji obvestili, da lahko njihove storitve še naprej uporablja po ustaljenem režimu. »Obveščamo Vas, da Vam ni treba storiti kot uporabniku ničesar, saj bomo mi poskrbeli za vaše dimnikarske obveznosti,« so zapisali v podjetju Energetski servis in opozorili na svoje dolgoletne izkušnje in tradicijo. Obenem so bralko posvarili, da odkrivajo pojav oseb, ki ponujajo dimnikarske storitve na trgu. »Nekateri celo izigravajo zakonodajo. Bodite pozorni na prevarante in na samooklicane strokovnjake, ki vam zagotavljajo varnost, hkrati pa nimajo ne referenc ne izkušenj, predvsem pa ne pravilnega znanja in opreme,« so zapisali.

Čeprav bo novi licenčni sistem proste izbire dimnikarja zaživel šele z objavo obeh seznamov, je bitka za dimnikarske posle med dosedanjimi koncesionarji očitno že velika. Njihova prednost pred morebitnimi novimi izvajalci dimnikarskih storitev so baze podatkov o lastnikih kurilnih naprav, ki so jih pridobili kot koncesionarji in jih zdaj s pridom izkoriščajo. »Letos smo od koncesionarja v Brežicah prvič dobili novoletno voščilo,« pripoveduje Ivan Tomše, sicer vodja posavske enote civilne iniciative VCP Dimnik.

Trenutno še velja, da lahko dimnikarske storitve opravljajo obstoječi koncesionarji, ki so imeli na zadnji dan lanskega leta veljavno koncesijsko pogodbo. Med temi podjetji lahko izbirajo tudi prebivalci Bohinja, Bovca, Destrnika, Gorenje vasi - Poljan, Hrpelj - Kozine, Idrije, Komna, Sv. Andraža v Slovenskih goricah, Škofje Loke, Pivke, Vidma, Trzina, Žetal, Žužemberka in Žirovnice, kjer so še pred koncem leta ostali brez lastnega koncesionarja.

Tudi v Tomšetovi iniciativi svarijo pred prevaranti, a ugotavljajo, da so predvsem sedanji koncesionarji tisti, ki na terenu širijo neresnične in prilagojene informacije ter izvajajo celo pritisk na uporabnike dimnikarskih storitev. »Ugotavljamo, da prihaja do velikega prerivanja med dosedanjimi koncesionarji, saj bi nekateri želeli z napačnimi informacijami, ustanavljanjem 'satelitskih' družb ali na druge načine zadržati vse dosedanje uporabnike kurilnih naprav in si celo na nezakonite načine pridobiti nove,« so opozorili.

Kdo je kriv za naraslo število požarov

»Že res, da so za požare krivi neočiščeni dimniki, a ne zato, ker jih nihče ni očistil zadnja dva tedna,« odgovarja Tomše. »Veliko število požarov je posledica dejstva, da že vse od uvedbe koncesijskega sistema leta 2004 nihče ne nadzoruje dimnikarjev in kakovosti njihovega dela. Zato je namesto požarne varnosti glavna skrb dimnikarjev iskanje poslov,« pravi.

V Upravi RS za zaščito in reševanje so v zadnjem času sicer zabeležili nekaj več prijav dimniških požarov, a bodo z natančnejšo oceno počakali do zaključka vseh intervencijskih poročil. Doslej so zbrali zaključena poročila o štirih požarih, ki so jih povzročili vžigi saj, iskrenje ali neustrezno tehnično stanje dimniških naprav. Lani so v celem letu zabeležili 503 dimniške požare, predlani pa 532. Krivde za neustrezno stanje dimniških naprav predstavniki gasilcev niso želeli pripisati nikomur.

Z objavo obeh že omenjenih seznamov bodo sicer koncesije povsem prenehale veljati in dimnikarske storitve bodo lahko opravljala le še podjetja oziroma dimnikarji na seznamih. Uporabniki bodo na njih do konca junija lahko poiskali in izbrali novega dimnikarja, ki bo nato skrbel za pravočasno izvajanje predpisanih dimnikarskih storitev. Če lastniki kurilnih naprav ne bodo poiskali novega dimnikarja, bo storitve še naprej opravljal dosedanji koncesionar, seveda pod pogojem, da bo s svojimi dimnikarji izpolnil pogoje za uvrstitev na že omenjena seznama. V nasprotnem primeru bodo uporabniki prisiljeni izbrati drugega dimnikarja, saj jim sicer grozi kazen od 60 do 100 evrov. Naslednjič bodo lahko dimnikarja menjali v prvi polovici leta 2018 in enako – do konca junija – tudi vsako naslednje leto.