»Nenadoma sem začutil, da me je od zadaj zabodel v glavo. Potem me je še večkrat, skupno trikrat ali štirikrat v vrat, dvakrat v hrbet, šestkrat v glavo in obraz. Prerezal mi je hrustanec ušesne školjke, da je štrlela stran in so mi jo morali v bolnišnici prišiti nazaj. Zdravnik, ki me je operiral, je rekel, da sem imel veliko srečo, da ni bil poškodovan noben vitalni del in da sem ostal živ,« je 46-letni taksist Milutin B. na sodišču opisoval napad, ki ga je doživel 19. marca lani. S taksijem je iz Ljubljane v Domžale prepeljal dva mladeniča, ko je bilo treba plačati, pa se je eden nadenj spravil z nožem. Tožilstvo trdi, da je bil to 21-letni Gašper Pavlič, ki se mora zdaj zagovarjati zaradi poskusa uboja. Z njim je na zatožno klop sedel tudi 23-letni Jaka Flis, češ da je Pavliču pomagal po kaznivem dejanju.

Oba prepoznal

Milutin B. je razložil, da so ga tistega jutra iz centrale napotili po stranki pred ljubljanski Rašica bar. En fant je sedel na sopotnikov sedež, drugi pa zadaj in za oba je bilo očitno, da sta vinjena ali pod vplivom kake druge sumljive snovi. Komuniciral je samo s tistim spredaj, zadnji pa je bil ves čas tiho in predvideval je, da je zadremal. V Domžalah je povedal za ceno in sopotnik je nabral nekaj drobiža, potem pa se je obrnil h kolegu in ga vprašal, ali ima šest evrov. In takrat je taksist od zadaj začutil prvi vbod. In potem še naslednje. »Nekako sem se izpod varnostnega pasu splazil na zadnjo klop, on pa me je še kar skušal 'pikati'. Hotel sem ga nekako spraviti iz avta, a sem se zataknil za varnostni pas in oba sva padla ven na pločnik. Ležal sem na njem, on pa je še vedno držal nož. Nekako sem mu ga vzel in ga vrgel stran,« je pripovedoval taksist, ki bi (nižjega in drobnejšega) napadalca kljub ranam verjetno še obvladal, če ne bi takrat pritekel njegov prijatelj in ga odrinil stran. Fanta sta potem pobegnila, taksist pa je naključnega voznika, ki je ustavil in gledal, kaj se dogaja, prosil, naj pokliče policijo. »Pred njim so mnogi peljali mimo,« je dejal.

Zagotovil je, da pred napadom ni prav nič kazalo, da se bo zgodilo kaj takega. »Še tri minute pred tem sem jima govoril, kako se žena šali zaradi prehitre vožnje,« je pričal Milutin B., ki je takrat taksi vozil komaj tri tedne. Zaradi napada ima še vedno posledice: težave z ustnim živcem, mravljinči ga v zadnjem delu glave, ima bolečine v čeljusti, desna roka (na kazalcu je imel v celoti prerezano tetivo, na sredincu pa napol) mu tudi ne služi kot prej, v njej nima več prave moči.

Ko so mu policisti po prihodu iz bolnišnice pokazali fotografije možnih osumljencev, je iz njih izločil dve, Pavličevo in Flisovo. Pavlič naj bi bil tisti, ki ga je zabadal in je sedel zadaj, Flis pa je sedel zraven njega in na koncu nasilnemu pajdašu omogočil pobeg. Tudi včeraj ni niti malo okleval, ko mu je predsednica sodnega senata Polona Herman naročila, naj si ogleda obtoženca – oba je prepoznal, je pa povedal, da sta si od takrat spremenila pričesko.