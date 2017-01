Neplačani prispevki, nižje pokojnine?, 2.

Želim se javno osebno zahvaliti gospodu Francu Mihiču iz Ribnice za njegovo prizadevanje za odpravo neplačevanja prispevkov za pokojnine in za odpravo posledic dotičnim delavcem, čeprav on sam ni imel teh težav. V imenu vseh zaposlenih upam, da mu bo vendarle uspelo, in se mu za njegov več kot desetletni trud za javno dobro iskreno zahvaljujem.