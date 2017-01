Največ pozornosti je drugi dan teniškega turnirja največje četverice v Avstraliji vzbudil Rafael Nadal. Nekdanja številka ena je svoje delo v Melbourne Parku opravila z odliko. Nadal je v treh nizih ugnal Nemca Floriana Mayerja. Majorčan se je prvič predstavil z novim trenerjem Carlosom Moyo.

»Pred dvobojem sem bil zelo vznemirjen. Florian Mayer je zahteven tekmec za prvi krog, zato sem se zavedal, da moram pokazati vse svoje znanje. In sem ga. Zelo sem zadovoljen s prikazanim, predvsem z igro na osnovni črti,« se je odvalil kamen od srca Rafaelu Nadalu. »Servis? Kot veste, nikoli nisem dobival iger na začetni udarec, ker bi dosegal veliko asov ali točk v treh zaključenih udarcih. Vselej sem dobival igre na svoj servis, ko sem dobro igral na osnovni črti. Tako je bilo tudi tokrat in to me najbolj veseli. Optimistično pričakujem naslednji dvoboj,« je na novinarska vprašanja odgovarjal Nadal. Njegov naslednji tekmec bo Ciprčan Marcos Baghdatis, nekdanji finalist OP Avstralije, ki je doslej proti španskemu tekmecu dobil enega od devetih medsebojnih dvobojev.

Največ vprašanj je Nadal dobil na račun sodelovanja s Carlosom Moyo. Ves teniški svet ve, da sta odlična prijatelja, da sta v času aktivne športne poti Moye veliko skupaj trenirala. »Zakaj ni že prej prišlo do sodelovanja? Moje mnenje je, da nikoli ni prepozno. Z Moyo sva bila ves čas v stiku. Ko je bil lani na Majorki, mi je tudi pomagal na treningu. Sem igralec, ki ne mara velikih sprememb. O vseh se najprej pogovorim s svojim stricem, s katerim sodelujem od prvih teniških korakov. Tako je bilo tudi tokrat. Za Moyo sem se odločil tudi zato, ker je človek, ki natančno pozna mojo osebnost, igro, prednosti in slabosti,« odgovarja Nadal. »Moyo sem poklical decembra, ko je naznanil, da ne bo več sodeloval z Milošem Raonićem. Pred tem se o sodelovanju nisva pogovarjala.«

Španec je trenutno deveti igralec na svetovni lestvici, ne skriva pa, da mu ta številka ni všeč. »Želim si biti boljši. Prvič po poškodbi zapestja lahko rečem, da ne igram z bolečinami. Ko sem se v drugem delu lanske sezone vrnil na igrišče, sem čutil močne bolečine. Tudi na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, kjer je bil za mano dober turnir. Kljub bolečinam nisem želel zapustiti teniškega cirkusa, saj sem potreboval dvoboje. Po turnirjih v Pekingu in Šanghaju pa nisem več zdržal,« pravi Nadal.

Za dvoboj prvega kroga med Novakom Đokovićem in Fernandom Verdascom lahko napišemo, da se je tresla gora, rodila pa se je miš. Če je Srb še prejšnji konec tedna proti Špancu rešil pet zaključnih žogic, je bil tokrat precej boljši. Prvi in tretji niz je dobil gladko s 6:1 in 6:2, drugega pa v podaljšani igri. »V primerjavi z dvobojem v Sydneyju sem bil agresivnejši pri prvih udarcih, s tem pa sem preprečil Verdascu lahke točke. Odločilen je bil drugi niz, v katerem sem bil večkrat v izgubljenem položaju,« je bil zadovoljen Novak Đoković. Najdaljši dvoboj drugega dne je po 314 minutah dobil Ivo Karković. Hrvat, ki bo prihodnji mesec dopolnil 38 let, je v odločilnem petem nizu po 157 minutah z 22:20 ugnal Argentinca Horacia Zeballosa.