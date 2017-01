V dveh diskontnih trgovinah so minuli teden prodajali sobne rastline. Ni bil sicer pravi čas, da bi po polarnem mrazu iz trgovine v dnevno sobo nosili difenbahije, a v obeh primerih je bilo zaznati »inovativen« način prodaje. V enem diskontu so prodajali »feng šuj rastline«, v drugem »rastline, ki čistijo zrak«. V obeh primerih pa so ponujali izbor standardnih sobnih rastlin: dracene, difenbahije, spatifile, kalateje, bambuse in podobne.

V čem je torej trik rastlin, usklajenih s principi feng šuja? Verjetno v tem, da smo vsi malce obsedeni z zdravim življenjem in si v sobo raje postavimo sobno rastlino, če nam jo prodajo kot zdravilno, kot nekaj, kaj bo naš prostor ozdravilo. To bi v principu naredila vsaka sobna rastlina. Tako kot vsaka sobna rastlina čisti zrak.

Feng šuj, stara kitajska veščina razporejanja stvari v iskanju popolne harmonije, je bil sicer priljubljen pred nekaj leti, nato pa je njegova modnost malce zamrla. Sedaj se očitno vrača. Po teoriji feng šuja so nekatere rastline res bolj primerne za sobe kot druge. Predpisujejo denimo, da naj bi se izogibali sobnih rastlin s trni, ker akumulirajo negativno energijo, ter raje izbirali rastline z okroglimi listi. Na tak način bi energija prostora lažje harmonično vplivala na prebivalce.

Vsaka od rastlin ima seveda svoj pomen. Bambus je simbol vitalnosti in moči. V prostoru vsrka odvečno vodo in je torej primeren za vlažne prostore. Palme čistijo zrak, prav tako dracene, ki poleg tega še odstranjujejo škodljive snovi. Tolstica, ki jo Kitajci imenujejo drevo denarja, zagotavlja bogastvo. Prav tako bogastvo simbolizira fikus.

Rastline za dober posel v kovinskih posodah

Seveda je tudi pomembno, kje in kako postavite sobne rastline. Na severni strani domovanja naj bodo rastline, ki simbolizirajo posel in uspeh. Te rastline naj bodo v kovinskih okrasnih loncih. Severovzhod simbolizira znanje. Tu naj bodo rastline z rdečimi ali roza cvetovi, rastejo pa naj v porcelanastih ali loncih iz terakote. Vzhodni del stanovanja predstavlja družino, harmonijo, zdravje. Tu naj rastejo zelene rastline, ki ne cvetijo, zasajene pa naj bodo v lesenih loncih. Prav tako naj bodo v lesenih loncih rastline na jugovzhodu, le da naj bodo te takšne, ki cvetijo vijolično, saj to pomeni blagostanje. Seveda so posebne rože tudi za srečno ljubezen in harmonijo zakona: rumeno ali belo cvetoče rastline, ki v paru stojijo v skupnih prostorih para. Za preprečevanje malodušja pa je po feng šuju najbolje pred vhod ali v vežo postaviti veliko zeleno rastlino.

Kot pri vsakem sistemu je tudi v feng šuju še nekaj pravil, kako naj bodo postavljene rastline v prostoru. Velike rastline naj ne bodo postavljene tako, da bodo ustavljale pretok energije. V prostoru tudi ne sme biti preveč rastlin, največ ena velika in tri majhne. Za rastline morate skrbeti, saj uvele in propadajoče rastline v prostor vnašajo negativno energijo. Zalivajte jih zjutraj, ko je del dneva jang. Prav tako postavite veliko zelenja v prostore, kjer je veliko tehničnih pripomočkov, recimo v pisarno, ker so to prostori z veliko energije jang, ter jih z rastlinami uravnotežite. Primeren prostor za rastlino je kot, ker tam energija ne kroži, z rastlino pa to spodbudite.

Še podrobnost: če vas zanima, zakaj so v diskontnih trgovinah prav sedaj prodajali sobne rastline v skladu s feng šujem, to nikakor ni naključje – po feng šuju je namreč najprimernejši čas za novo sobno rastlino začetek leta ali pa vsaj začetek meseca.