V evropski politiki je Tajani dejaven že od leta 1994, ko je bil prvič izvoljen za poslanca evropskega parlamenta. Svojo poklicno pot je diplomirani pravnik začel kot častnik italijanskega vojnega letalstva, a jo je kmalu nadaljeval kot novinar. V politiko se je vključil leta 1994, ko je skupaj s Silviem Berlusconijem ustanovil desničarsko stranko Naprej Italija in bil tudi prvič izvoljen za evropskega poslanca. Dvakrat je bil tudi evropski komisar. V komisiji Joseja Manuela Barrosa je vodil resor za transport, potem pa resor za industrijo in podjetništvo. Na zadnjih evropskih volitvah leta 2014 je bil ponovno izvoljen za evropskega poslanca Evropske ljudske stranke, ki ga je imenovala za enega od podpredsednikov parlamenta. V kratki volilni kampanji za predsednika evropskega parlamenta je bil deležen predvsem očitkov o njegovi vlogi v aferi dizelgate, saj naj bi tudi evropska komisija vedela, da Volkswagen prireja podatke o količini izpušnih plinov.

Tajani je pred izvolitvijo ocenil, da je Evropa na prelomni točki in pred številnimi izzivi. Evropejcem je obljubil več Evrope, ki bo bližja svojim državljanom, in manj birokracije. Kot predstavnik politične opcije, ki je najbolj zagovarjala varčevalno politiko v Evropi ob izbruhu finančne krize, je prepričan, da si mora Evropa prizadevati za zmanjšanje javnega dolga, hkrati pa mora za evropsko mladino in države na jugu Evrope ustvarjati nova delovna mesta. Je zagovornik krepitve evropske varnosti in večje vloge Evrope v globalni politiki. Do razmer v Turčiji po spodletelem vojaškem udaru je kritičen in zagovarja zamrznitev pogajalskega procesa s Turčijo, dokler ta ne bo bolj spoštovala človekovih pravic.