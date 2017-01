Z dogovorom, ki so ga glavne svetovne proizvajalke surove nafte podpisale konec lanskega leta in naj bi začel veljati s prvim januarjem 2017, so se zavezale, da bodo za šest mesecev okrnile dnevno proizvodnjo za približno 1,8 milijona sodčkov. Prva je proizvodnjo zmanjšala največja članica naftnega kartela Opec Savdska Arabija, ki je tako javnosti in trgu jasno pokazala, da namerava narediti vse za stabilizacijo naftnega trga. V prvih dveh tednih so Savdijci zmanjšali dnevno proizvodnjo za skoraj 500.000 sodčkov in s tem celo presegli dogovorjeno zmanjšanje proizvodnje. Savdski Arabiji v skladu z dogovorom sledijo tudi preostale bližnjevzhodne proizvajalke, nekatere med njimi so podobno kot Savdska Arabija proizvodnjo zmanjšale za več, kot je bilo sprva dogovorjeno. Trenutno še ni javno objavljenih podatkov o rezu proizvodnje pri proizvajalkah, ki niso članice naftnega kartela Opec, vendar se pričakuje, da bo večina podpisnic spoštovala dogovor. Merim predvsem na največjo zagovornico sporazuma, Rusijo, za katero je stabilizacija naftnega trga zelo pomembna, predvsem zaradi njenega učinka na »zdravje« javnih financ. V korist uspehu sporazuma govori tudi nedavna zgodovina, saj naj bi zadnji sporazum o rezu proizvodnje po podatkih IEA spoštovalo več kot 80 odstotkov članic Opeca.