Čeprav je bila danes zjutraj regionalna cesta med Ajševico in Vipavo zaradi močne burje zaprta za voznike tovornih vozil s ponjavami, je poljskega voznika pot vodila naprej. A ne dolgo, po nekaj sto metrih je po nenadnem in močnem sunku vetra pristal na boku, tik ob namakalnem jarku ob cesti. Okrog poldneva so ga gasilci in vlečna služba postavili nazaj na kolesa, šofer je ostal redkobeseden.

Izkušnje poklicnega gasilca in poveljnika Gasilske zveze Vipava Sebastjana Čuka kažejo, da so najpogosteje žrtve burje tujci in vozniki iz drugih slovenskih regij, ki zaradi nepoznavanja burje podcenjujejo njeno moč. Sunki pa so najbolj nevarni za vozila, ki imajo široko bočno površino.

Podirala drevesa, odkrivala strehe Burja je danes največ preglavic povzročila v prometu. Pod njenimi sunki se je na parkirišču prevoznega podjetja v Ajdovščini zvrnila kamionska prikolica, z nanosi snega na cestišče je veliko nevšečnosti povzročala voznikom na primorski avtocesti med Uncem in Postojno ter na regionalni cesti med Pivko in Postojno. Tovorni promet v Vipavski dolini je večinoma obstal, saj so policisti iz prometa izločali tovornjake s ponjavami. Poleg tega pa je burja po vsej Primorski poskrbela za kar nekaj električnih mrkov, prevračala zabojnike za smeti, zlomila je tudi palmo na Cankarjevem nabrežju v Kopru. V koprskem pristanišču je ladijski del praktično miroval, saj zaradi močne burje tovora niso mogli pretovarjati z dvigali. Z odkrivanjem streh jo je med drugim zagodla kmetu v Ozeljanu, kjer so morali gasilci na novo prekriti 30 kvadratnih metrov gospodarskega poslopja, policistom v Tolminu in vaščanom v Dolnjem in Zgornjem Zemonu, kjer so ilirskobistriški gasilci že pred jutranjim svitom strehe obteževali z vrečami peska.

Burja cesto zapre tudi za ves mesec Zaradi burje je bila leta 2015 vipavska hitra cesta zaprta 27 dni ali skoraj en mesec. V nekaterih letih je bila burja bolj prizanesljiva in je Vipavsko dolino zaprla le za nekaj dni. Leta 2013 pa je pihala kar 849 ur in cesto zaprla za 35 dni. Njena hitrost je največkrat nevarna le za počitniške prikolice, hladilnike in lažje tovornjake s ponjavami, približno en dan v letu pa burja piha tako močno, da morajo zaradi nje zapreti cesto za ves promet.