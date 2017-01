Petinšestdesetletnik je nazadnje vodil Manchester United in z njim osvojil FA pokal, po odhodu z Old Trafforda pa prejel številne mamljive ponudbe za vodenje azijskih klubov, a vse po vrsti zavrnil. »Lahko bi odšel na Kitajsko, a še vedno sem tukaj. V moji družini se je zgodilo toliko stvari, da sem bil prisiljen na stvari začeti gledati drugače,« je razkril Van Gaal in kot enega glavnih razlogov za pokoj navedel smrt svojega zeta. »Po odhodu iz Manchester Uniteda sem dejal, da bom prenehal, a nisem. Toda zdaj se ne bom več vrnil k trenerskemu delu,« je poudaril Van Gaal, ki je v ponedeljek v Haagu dobil nagrado za življenjsko delo.

Kot je med drugim povedal, je kot trener dosegel pravzaprav vse in da novih ambicij več nima. »V življenju imam vse. Postane mi dolgčas, če začnem naštevati vse dosežke in vse države, kjer sem delal. Pravzaprav sem želel prenehati že po svetovnem prvenstvu leta 2014, a sem nato dobil priložnost v Angliji. Gre za fantastično deželo, ki se je sedaj znašla tudi na mojem življenjepisu.«

Van Gaal je v trenerski karieri deloval pri Alkmaarju, Barceloni, Bayernu in Unitedu in Ajaxu, s katerim je osvojil ligo prvakov. Prav tako je bil dvakrat pa tudi selektor Nizozemske.