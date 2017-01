To sta bila osmopostavljeni Avstrijec Dominic Thiem, ki je Nemca Jan-Lennarda Struffa premagal s 3:1, in tretja nosilka, Poljakinja Agnieszka Radwanska, ki je proti Svetlani Pironkovi iz Bolgarije zmagala s 6:1, 4:6 in 6:1. Vsi ostali nosilci od drugega do desetega mesta, ki so nastopili drugi dan, so se zlahka prebili v nadaljevanje.

Pri dekletih Serena Williams (2.), Karolina Pliškova (5.), Dominika Cibulkova (6.) in Johanna Konta (9.), v moški konkurenci pa Novak Đoković (2.), Miloš Raonić (3.), Gael Monfils (6.) in Rafael Nadal (9).

Pri slednjih je imel še najtežje delo šestkratni prvak Melbourna in branilec zadnjih dveh naslovov Novak Đoković, ki je Španca Fernanda Verdasca premagal s 6:1, 7:6, 6:2. »Prvi in tretji niz sta bila dobra. Igral sem, tako kot sem si zastavil, v drugem pa je Verdasco pokazal, kako nevaren igralec je, ko igra na vso moč in neobremenjeno. Zadovoljen sem z zmago, predvsem pa sem srečen vsakič, ko stopim na osrednje igrišče tu v Melbournu,2 je dejal Đoković, ki se bo v drugem krogu pomeril z Denisom Istominovom iz Uzbekistana.