Konec novembra je bilo na zavodu registriranih 96.843 brezposelnih, kar je 0,4 odstotka manj kot oktobra, število delovno aktivnih pa je znašalo 831.073.

Število delovno aktivnih oseb se je najbolj zmanjšalo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, in sicer za en odstotek. V tej dejavnosti se je najbolj zmanjšalo tudi število delovno aktivnih moških, in sicer za 1,1 odstotka.

Med ženskami je bilo novembra največ delovno aktivnih v starostni skupini od 40 do 44 let, kar 15,8 odstotka, med moškimi pa v starostni skupini od 35 do 39 let, to je 15,2 odstotka.

V celotnem 2016 so na podlagi predhodnih podatkov ministrstva za finance prihodki državnega proračuna skupaj dosegli 8,31 milijarde evrov, kar je za 206,7 milijona evrov oziroma 2,4 odstotka manj kot v 2015.

Samo decembra je sicer proračun ustvaril 83,4 milijona evrov primanjkljaja, kar je za okoli 14 milijonov evrov več kot novembra in bistveno manj kot decembra lani, ko je dosegel 395,9 milijona evrov.

S proračunom predvideni primanjkljaj je bil 839,3 milijona evrov, že julija lani pa so na ministrstvu ocenili, da bi lahko končal pri 714 milijonih evrov.

Nižja realizacija prejetih sredstev iz proračuna EU

Kot so pojasnili na ministrstvu, so prihodki dosegli 95,6 odstotka predvidene vsote v sprejetem proračunu. Razliko na ministrstvu, tako kot že večino leta, pripisujejo predvsem nižji realizaciji prejetih sredstev iz proračuna EU ob prehodu iz črpanja sredstev v prejšnjem in sedanjem večletnem finančnem obdobju unije. Ker je vlada šele proti koncu leta akreditirala sistem izvajanja evropske kohezijske politike, vračil iz bruseljske blagajne za odobrene projekte iz obdobja 2014-2020 ni bilo.

Davčni prihodki so v 2016 medtem dosegli 7,21 milijarde evrov in so bili glede na 2015 višji za 2,7 odstotka oziroma nekaj nad 189 milijonov evrov.

Realizirani proračunski odhodki so lani na podlagi predhodnih podatkov medtem dosegli malenkost več kot devet milijard evrov, kar predstavlja 85-odstotno realizacijo glede na sprejeti proračun. Glavni razkorak gre po navedbah ministrstva pripisati manjšim odhodkom za investicijske odhodke in transferje, povezane z EU sredstvi. To je prav tako povezano s prehodom z izvajanja finančne perspektive 2007-2013 na izvajanje perspektive 2014-2020.

Največja preseganja na ministrstvu medtem beležijo na področju plač in drugih izdatkov zaposlenim. Ti stroški so višji predvsem zaradi višjega izplačila regresa v juniju ter stroškov dela, povezanih z migracijami v prvih mesecih leta.