Če si najboljši, še ne pomeni, da si najdražji. Vsaj tako menijo pri švicarskem centru iz Neuchatela, kjer so prepričani, da bi najvišjo ceno v primeru prestopa danes iztržil nogometni as Neymar. Vrednost brazilskega reprezentanta, ki ima pogodbo z Barcelono podpisano do leta 2021, je ocenjena na 246,8 milijona evrov. Štiriindvajsetletnik je kar 76,8 milijona evrov vrednejši od svojega pet let starejšega klubskega soigralca Lionela Messija, ki je na drugem mestu, medtem ko se je na tretjem, ovrednoten na 155,3 milijona evrov, znašel Paul Pogba, za katerega je Manchester United lansko poletje odštel rekordnih 105 milijonov evrov.

V deseterici najvrednejših nogometašev so še Antoine Griezmann (Atletico Madrid, 150,4 milijonov evrov), Luis Suarez (Barcelona, 145,2), Harry Kane (Tottenham, 139,2), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 126,5), Paulo Dybala (Juventus, 113,8), Dele Alli (Tottenham, 110,5) in Eden Hazard (Chelsea, 101,5).

Edini Slovenec, ki se je znašel na seznamu, in sicer na 43. mestu, je Jan Oblak. Vrednost Škofjeločana znaša 59,8 milijona evrov in je po analizi CIES najdražji vratar na svetu. Najdražji osrednji branilec je Realov Raphal Varane, (64 milijonov evrov), bočni pa Hector Belerin iz Arsenala (70,3 milijona evrov). Velja še dodati, da skoraj polovica igralcev, ki so uvrščeni na seznam, igra v klubih elitnega angleškega prvenstva. Teh je namreč 42.