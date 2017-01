V obsežni operaciji, v kateri je sodelovalo kar 2000 turških policistov in agentov turške obveščevalne agencije MIT, so poleg napadalca Abdulkadirja Masharipova pridržali še štiri druge osebe, med njimi tri ženske iz Afrike. Med drugim so v stanovanju zasegli še gotovino v vrednosti 185.000 evrov in orožje. Masharipov je danes tudi prevzel odgovornost za napad. Sprva so poročali, da je bil v času aretacije prisoten tudi otrok, kar pa je guverner Carigrada Vasip Sahin zanikal.

Odgovornost za napad, v katerem je bilo ubitih 39 ljudi, 69 pa ranjenih, je prevzela tudi skrajna skupina Islamska država, ki je na družbenih omrežjih tudi zapisala, da je napad v Reini izvedel eden od »vojakov kalifata«. Da obstaja zelo velika verjetnost, da je za napadom IS, je danes povedal tudi Sahin. Dejal je, da zna napadalec Abdulkadir Masharipov štiri jezike in da se je uril v Afganistanu. »Je dobro izurjen terorist,« je povedal. Napadalec je bil na begu 17 dni.