Zaprte ceste in omejitve v prometu

Po poročanju prometnoinformacijskega centra je glavna cesta Ilirska Bistrica-Jelšane v Dolnjem Zemonu zaradi predmetov na vozišču zaprta. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. Na glavni cesti Postojna-Pivka je med Prestrankom in Postojno promet močno oviran zaradi nanosov snega.

Zaradi burje je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami ter avtobuse na hitri cesti Nova Gorica-Razdrto med Selom in cestninsko postajo Nanos. Prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami pa velja na regionalnih cestah Vipava-Ajdovščina ter Ajševica-Vogrsko.

Na regionalni cesti Ajdovščina-Selo je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

V Vipavski dolini ter med Postojno in Divačo danes vozniki lahko pričakujejo težave v prometu zaradi burje, nanosov snega in zmanjšane vidljivosti.

Prelaz Vršič je zaprt zaradi zasneženega cestišča.

Močna burja bo tudi na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Senožečami, predvsem v območju priključka Postojna in naprej do Razdrtega in razcepa Nanos.

V Darsu voznike pozivajo, da se pred odhodom na pot pozanimajo o razmerah in vozijo še posebej previdno. Zaradi nizkih temperatur so lahko posamezne ceste poledenele, ponekod na regionalnih in lokalnih cestah je na vozišču zmrznjen sneg, previdnost ne bo odveč.