Koprski župan Boris Popovič in njegov izolski kolega Igor Kolenc interese o izvzetju predora Markovec iz vinjetnega sistema utemeljujeta v decembra lani spremenjeni uredbi o cestnini in cestninskih cestah. Ta določa, da lahko občine s soglasjem Darsa promet preusmerijo »na cestninsko cesto v primeru, ko se na vzporedni cesti omeji promet motornih vozil, (...) če ga ni mogoče preusmeriti na drugo necestninsko cesto ali če ta iz upravičenih razlogov ne more prevzeti dodatnega prometa. Na odseku, ki velja kot obvoz, ni treba uporabljati vinjete.« Občini morata zdaj prepričati Dars, ta pa lahko izda ali zavrne soglasje. Župana, ki si želita zapreti obalno cesto in jo nameniti turizmu, rekreaciji, jo »vrniti ljudem«, bi s tem zaprla edino primerno državno, torej necestninsko cesto. Lokalna cesta preko naselja Markovec ne more prevzeti funkcije nevinjetne ceste med Koprom in Izolo, saj ne bi prenesla tolikšne obremenitve.

Zanemarljiv prihodek od vinjet Podatki kažejo, da večina vozil (težkih do 3500 kilogramov največje dovoljene mase), ki vozi iz smeri Škofij, nadaljuje pot mimo Kopra proti Izoli, torej po cesti, ki bi tudi ob uresničitvi prizadevanj županov ostala cestninska. Zanemarljivo malo je tistih, ki morajo kupiti vinjeto zgolj zaradi predora Markovec. »Ocenili smo, da veliko več dodatnih prihodkov po odprtju predora oziroma odseka hitre ceste H6 Koper–Izola–Jagodje iz naslova cestninjenja vozil ni pričakovati,« so že leta 2015 dejali na Darsu. »Večina uporabnikov predora bo svojo pot začela ali nadaljevala po cestninski cesti, za uporabo katere so pred tem kupili vinjeto,« so ponovili včeraj.