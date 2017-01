»Nekateri igralci so mrtvi. Vsaj dva moramo čim hitreje znova spraviti v primerno formo, saj s samo sedmimi igralci ne bomo dolgo zdržali,« je po tesnem porazu proti Igokei v 16. krogu lige ABA slikovito razlagal trener Olimpije Gašper Okorn. Ni bila skrivnost, da so besede letele na Jureta Pelka in Dražena Bubniča. Slednji je dober teden dni kasneje tudi zavoljo številnih bolezni v taboru zmajev proti Portorožu v 14. krogu državnega prvenstva prejel zajetno minutažo in Okornu odgovoril na najboljši možen način – z eno boljših predstav v karieri. Obalnemu predstavniku v prvoligaški druščini je namreč nasul kar 33 točk, ob tem iz igre zgrešil le dvakrat ter pobral še sedem odbitih žog, tekmo pa končal pri statističnem indeksu 35.

Trener Okorn od 31-letnega košarkarja, rojenega na Reki, podobnih predstav na vsaki tekmi seveda ne pričakuje, zagotovo pa si želi, da bi se nanj lahko bolj zanesel. Bubnič v letošnji sezoni prikazuje mlačne predstave, a se bo to moralo spremeniti, če bodo Ljubljančani želeli poseči po kakšni izmed domačih lovorik. Morda pa bo ravno predstava proti Portorožu Bubniču vlila prepotrebno samozavest in bo v nadaljevanju sezone pomembnejši element v Olimpijini igri.

Na drugem mestu Dnevnikovega izbora igralca kroga se je znašel Taylor Johns, ki je pri zmagi Rogaške po podaljšku proti Primorski vknjižil 19 točk in 13 skokov. Alen Hodžič je z 28 točkami, ki jih je pri uspehu Hopsov nasul Podčetrtku, pristal na tretjem mestu, četrti in peti pa sta Jan Barbarič, ki je v dresu Olimpije proti svojemu nekdanjemu klubu Portorož s 14 točkami ter po desetimi asistencami in skoki vknjižil trojni dvojček, in Erjon Kastrati (zmaga Krka proti LTH Castings, 24 točk).