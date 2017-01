Težko breme sta prvi dan OP Avstralije nosili teniški številki ena. Andy Murray in Angelique Kerber sta prvič začela leto kot najboljša igralca na svetu, skupno jima je bilo tudi to, da sta se oba pomerila v uvodnem dvoboju z žilavima Ukrajincema. Ilja Marčenko, 95. igralec sveta, in Lesia Curenko, 51. na svetu, sta pustila dober vtis, medtem ko senzacije vendarle nista pripravila.

Ilja Marčenko je v prvem nizu dvakrat odvzel servis Murrayju, v drugem pa je imel večji del niza prednost odvzema servisa. V odločilnih trenutkih je bil vselej boljši Škot, ki je dvoboj dobil s 7:5, 7:6 (5), 6:2. »Nisem blestel, slabo sem se gibal po igrišču. Pride takšen dan, ko je treba za zmago unovčiti vse izkušnje. Upam, da bo v prihodnjih krogih bolje,« je bil samokritičen Andy Murray, pri katerem je manjkala želja po zmagi, ki ga je krasila v drugem delu lanskega leta, ko si je priboril preboj na teniški prestol. Marčenko je naredil kar 62 neizsiljenih napak, kar je za zmago proti prvemu igralcu sveta preveč. Naslednji tekmec moške številke ena bo 19-letni ruski kvalifikant Andrej Rubljev, ki je bil v štirih nizih boljši od Tajvanca Yen-Hsun Luja.

Murray in Kerberjeva imata posebne spomine na lanski turnir. Škot je bil vsaj delno z mislimi na Otoku z nosečo ženo Kim, Avstralijo pa je zapustil takoj po finalnem porazu proti Novaku Đokoviću in še ujel rojstvo hčere. Nemka je v prvem krogu kot sedma nosilka doživljala dramo z Misaki Doi. Proti Japonki je rešila zaključno žogico za zmago. »Počutila sem se, kot bi mi dal nekdo drugo priložnost. Zavedam se, da je lanski dvoboj prvega kroga krepko vplival na mojo športno pot, saj sem na podlagi tiste zmage najprej osvojila turnir v Melbournu, do konca sezone pa sem se prebila na mesto številke ena,« je pred turnirjem povedala Angelique Kerber.

Nemka je po dobrih dveh urah včeraj priznala, da se je večkrat spomnila na lanski dvoboj. Še posebno po tistem, ko je v drugem nizu zapravila zaključno žogico, prepustila niz Ukrajinki, ki je imela pobudo tudi na začetku odločilnega niza. Lesia Curenko je oster ritem zdržala do vodstva z 2:1 v tretjem nizu, nato pa je prva igralka sveta dobila pet iger zapored in vstopnico za dvoboj drugega kroga proti rojakinji Carini Witthöft. »Res so težki dvoboji prvega kroga. Preveč emocij sem doživljala med dvobojem. Verjamem, da mi bo v nadaljevanju lažje,« je priznala Kerberjeva.

Za največje presenečenje prvega kroga je poskrbela Shelby Rogers. Američanka je gladko s 6:3, 6:1 nadigrala četrto nosilko Simono Halep. 52. igralka sveta je na turnirjih največje četverice nase opozorila lani, ko se je na OP Francije uvrstila v četrtfinale. Medtem ko je Roger Federer dobil uvodni dvoboj proti Avstrijcu Jürgenu Melzerju v štirih nizih, je imel precej več dela njegov rojak Stanislas Wawrinka. Slovak Martin Kližan je imel v odločilnem nizu že prednost odvzema servisa, a je »Stan the man« v odločilnih trenutkih pokazal najboljšo igro in po treh urah in pol dobil večerni dvoboj s 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4.