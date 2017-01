Za vas so številna mednarodna priznanja in nagrade, ki smo jih zaradi uspehov doslej prejeli, nepomembni, čeprav smo prav zaradi naslova zelena prestolnica Evrope 2016 postali še prepoznavnejši in relevantnejši sogovornik ne samo v Evropi, temveč tudi širše. Da ne boste ostali prikrajšani za informacijo, kaj vse smo dosegli, smo vam v vednost poslali tudi seznam prejetih domačih in tujih nagrad.

Za vas je očitno vse, kar smo naredili, slabo, saj vsepovprek kritizirate in se s tem, mimogrede, postavljate v vlogo nekoga, ki se na vse spozna. Omalovažujete in zaničujete vse, kar smo s sodelavci v desetih letih naredili za meščane. Ob tem se v cenenem slogu spravite še nad strokovnjake z različnih področij, ki so sodelovali pri preobrazbi mesta.

Pa začnimo po vrsti. Ureditev Stare Ljubljane: očitno si želite, da bi v mestnem središču znova prevladali avtomobili in izpodrinili pešce in kolesarje. Zmotno navajate, da je bila Cukrarna namenjena isti dejavnosti, kot bo Mahrova hiša (in ne Marnova, kot se vam je, ali res pomotoma, zapisalo). Projektu Ena hiša, s katerim smo želeli občanom na enem mestu omogočiti urejanje administrativnih zadev, tako na mestni kot državni ravni, je bil namenjen prostor ob Cukrarni. Sicer pa je v Cukrarni že od samega začetka predvidena galerija, aktivnosti za njeno prenovo pa so že v teku. Ker projekt Ena hiša za zdaj ni uresničljiv (država je ustavila projekt, kjer bi imela 46 odstotkov), bo v dograjeno Mahrovo hišo umeščen del mestne uprave, tako da bodo vse mestne storitve občanom dostopnejše in prijaznejše, saj sta v neposredni bližini še stavba Kresija in Mestna hiša.

Ko se norčujete iz imena Park Stožice, ki je mimogrede Center Stožice, najbrž ne veste, da je za ureditev parka predhodno treba zgraditi streho trgovskega dela, kar je naloga zasebnega partnerja. Ali pa imate v mislih kakšno le vam poznano tehniko, ki omogoča ureditev parka – v zraku? Prav tako je neverjetno, da se navdušujete nad prejšnjim neurejenim stanjem Špice, da se vam Mesarski most in most čez Gruberjev prekop, s katerima smo prebivalcem občutno skrajšali poti, zdita odvečna, da so prenove Male ulice, Eipprove in Čopove po vašem mnenju zgrešene ureditve. Najbrž tudi niste mislili resno, ko ste zapisali, da so potopni smetnjaki v Čopovi ulici uničili mestno veduto. To bi bilo možno le, če bi gledali z žabje perspektive. Ali so bili prejšnji plastični zabojniki za odpadke res boljša rešitev, ker naj bi se, kot bi se dalo razumeti iz vašega pisanja, odlično skladali z veduto?

Ko pišete o moji argumentaciji za prenovo Plečnikove tržnice, omenjate le izgradnjo garažne hiše pod njo in prometni vidik, čeprav je to zgolj eden od naštetih vidikov v prid prenovi. Pozabili ste navesti, da gre za celovito prenovo tržnice, ki bo prijaznejša tako do ponudnikov kot do obiskovalcev, da se bo uredilo ravnanje z odpadki, saj bodo umaknjeni pod zemljo, da bo dograjen manjkajoči del Mahrove hiše, da bo možna predstavitev arheoloških izkopanin na samem kraju odkritja.

O vašem posmehljivem tonu na račun prebivalcev mestnega središča in parkiranja ne bom izgubljal besed, če pa imate sami težave s parkiranjem svojega vozila, vas sprašujem, kje ste bili takrat, ko smo pred leti prebivalcem po vseh četrtnih skupnostih ponudili možnost urejanja parkiranja. Morda v kakšni drugi občini? Verjetneje je, da se vam je zdelo odveč aktivno sodelovati, saj potem ne bi mogli preprosto zliti na papir toliko neresnic v vzvišenem, zbadljivem slogu. Mimogrede – za ureditev garažne hiše pri bolnišnici se boste morali obrniti na vodstvo bolnišnice ali pa pristojno ministrstvo.

Gospa Lesničar - Pučko, ko se obregnete ob prioritete in po vašem mnenju »neskončno peglanje Centra«, ko delite Ljubljano »na tisto za razglednice in ono za 99 odstotkov«, zazeva luknja, ki dokazuje, da se za vašim pisanjem skrivajo le prazne besede. Ne veste namreč niti tega, da smo v desetih letih izvedli več kot 1700 projektov po vsej Ljubljani, od tega le približno tristo v središču mesta. Takšno napako si morda lahko privošči le novinar začetnik, ne pa domnevno prekaljena novinarka, kot ste sami. Že če bi brali časopis, za katerega pišete že vrsto let, bi imeli vse te informacije na dlani.

Določanje prioritet je zahtevna in občutljiva naloga, s katero se s sodelavci redno srečujemo, ko se sprašujemo, ali je nujnejša izgradnja šole ali zdravstvenega doma ali ureditev kanalizacije ali nekaj četrtega. Za vsakogar je tisto, kar najbolj pogreša, prioriteta. Tega se lotevamo odgovorno in v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi. Vaše početje, neargumentirano poceni kritizerstvo vsepovprek, je daleč od tega.

Kot sem zapisal na začetku, spoštujem mnenja, ki so drugačna, vendar pa pričakujem, da so tudi obrazložena. Vi ne ponudite boljše rešitve, ampak kratko malo skritizirate projekte, s katerimi smo izboljšali kakovost življenja številnim meščankam in meščanom.

Čez približno dve leti boste imeli možnost kandidirati na volitvah in če vam bodo Ljubljančanke in Ljubljančani zaupali zadostno število glasov, se lahko s svojim delom dokažete in upravičite zaupanje. Lahko pa ga tudi zapravite.

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana (MOL)