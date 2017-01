Znatne zasluge za ponoven rekord tehnološkega indeksa, ki je, mimogrede, razen enega dneva v letu 2017 zrasel vsak trgovalni dan, imajo delnice Facebooka, ki so na tedenski ravni pridobile 4 odstotke. Naraščajoči prihodki iz oglaševanja ter prvi koraki, ki bodo omejili prikaz neresničnih novic, so prepričali mnoge analitike, da so dvignili priporočila za nakup delnic. Tehnološki velikani, kot so že omenjeni Facebook, pa denimo Amazon, Google oziroma Alphabet in Apple, postajajo vedno bolj dominantni v poslovnem svetu, tako kot je bilo to pred 40 leti značilno za naftna podjetja oziroma podobno, kot je bil prevladujoč poslovni model General Electrica pred osemdesetimi leti.

Markit, priznani ponudnik poslovnih informacij o stanju in trendih v gospodarstvih, je objavil, da so podjetja, ki proizvajajo tehnološko opremo, predstavljala najhitreje rastočo svetovno gospodarsko panogo v letu 2016. Silovit vzpon tehnoloških podjetij se seveda zrcali v rasti cen njihovih delnic, zato ne preseneča, da tudi vzajemni skladi, ki vlagajo v delnice visokotehnoloških podjetij, postajajo med najbolj priljubljenimi izbirami vlagateljev tako v svetu kot tudi v Sloveniji.

Drugo najhitreje rastoče področje v letu 2016 (po Markit Global Sektor PMI) predstavljajo finančne družbe. Vedno boljše poslovanje bank pa je bilo v ospredju tudi v preteklem tednu. Enota investicijskega bančništva v banki JPMorgan Chase, sicer največja po prihodkih na svetu, je dosegla najboljše poslovno četrtletje v zgodovini banke. Čisti dobiček je porasel za 96 odstotkov glede na leto prej, na 3,43 milijarde dolarjev. Glavni razlog za odličen rezultat so prihodki iz trgovanja z vrednostnimi papirji, ki so se opazno okrepili po izvolitvi Trumpa.

Ameriške banke so od izida volitev v povprečju pridobile že skoraj četrtino svoje tržne vrednosti in so tako med največjimi zmagovalci volitev. Trump je sicer volilno kampanjo gradil tudi na sovražni retoriki proti Wall Streetu. Prepredenost politike in finančnega sektorja, še posebno banke Goldman Sachs s Hillary Clinton, je bila v predvolilnih soočenjih pogosto eden izmed očitkov protikandidatki.

Na krilih dobrih rezultatov čez lužo so v petek nadpovprečno porasli tudi tečaji delnic evropskih bank. Tečaj delnic UBI Bance je pridobil 9,6 odstotka. Nasploh so bile italijanske delnice med najdonosnejšimi ob koncu tedna. Tečaj delnice investicijskega podjetja Exor, ki ima pomemben delež v Fiatu, je v petek pridobil 6 odstotkov. Pred tem pa so delnice podjetja Fiat Chrysler izgubile 16 odstotkov, ker jih je podobno kot Volkswagen ameriška agencija za zaščito okolja (U. S. Environmental Protection Agency) obtožila goljufanja pri testih izpušnih plinov. S podobnimi obtožbami pa je soočen tudi Renault v Franciji, kjer mu prav tako očitajo ponarejanje pri prikazovanju škodljivih emisij iz izpušnih plinov njihovih avtomobilov. Do francoskega medijskega podjetja Technicolor kapitalski trgi prav tako niso bili prizanesljivi. Tečaj delnice je v enem dnevu upadel za 20 odstotkov, potem ko je podjetje objavilo, da ne bo doseglo načrtovanega dobička.

Evropske banke, predvsem italijanske, so pred še kar nekaj izzivi, a naraščajoča gospodarska aktivnost v razvitem svetu, še vedno zgodovinsko nizke obrestne mere, ki spodbujajo investicijsko aktivnost podjetij in večje nakupe potrošnikov, ter hkrati vsaj v ZDA nekoliko bolj strma krivulja donosnosti obveznic, predstavlja vedno bolj spodbudno okolje tudi za poslovanje bank. V prihodnje bi tako lahko pozitivno presenetili tudi segmenti bank, ki poslujejo s prebivalstvom in podjetji. Tako ne bo presenečenje, če bo bančni sektor tudi na borzah po doseženi donosnosti med zmagovalci leta 2017.