Po hitrem postopku so včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču začeli in tudi končali sojenje Kamerju Berishaju zaradi poskusa uboja. Enaintridesetletnik, ki živi v Ljubljani, in njegov zagovornik Dejan Markovič sta namreč že prej v sodni spis vložila sporazum o priznanju krivde, ki sta ga sklenila s tožilstvom. In tako je bilo glavno delo že opravljeno, sodnica Barbara Črešnar Debeljak je sporazum le še sprejela in v skladu z njim Berishaju izrekla kazen: dobil je poldrugo leto zapora, a mu ne bo treba za rešetke, pač pa na delo. Kazen bodo namreč izvršili v obliki družbenokoristnega dela, vsak dan zapora bo odslužil z dvema delovnima urama.

Berishaj je bil enkrat že obsojen, spomladi leta 2012 so ga v okviru policijske akcije Očistimo Slovenijo prijeli zaradi trgovanja z drogo. Tudi takrat je kaznivo dejanje priznal in medtem kazen že odslužil. A kot rečeno, 3. aprila lani je spet prišel navzkriž z zakonom, hudo se je sprl s Simonom L. V lase sta si skočila nekaj minut čez 21. uro pred Mangas Barom v Polju v Ljubljani. Zakaj natančno je zavrela kri, ni čisto znano, menda naj bi bil govor o Berishajevi nekdanji ženi. Berishaj je takrat povedal, da ga je Simon L. zagrabil, ga vlekel in nato tudi udaril v obraz. Zaradi tega naj bi se počutil ogroženega in tako naj bi, ko se je iztrgal iz nasprotnikovega objema, stekel do svojega avta po vojaški nož. Tako opremljen se je Berishaj vrnil na kraj dogajanja in začel mahati proti nasprotniku ter ga tudi poškodoval, predvsem po rokah. Takrat je med vročekrvneža posegel prijatelj Simona L., Simon R. Dvojica je Berishaja obvladala in to tako »trdo«, da je s polomljenimi obraznimi kostmi in poškodovanim očesom pristal v bolnišnici. Nekaj časa je bil v umetni komi, večkrat so ga tudi operirali. Končalo se je tako, da so proti Berishaju spisali obtožnico zaradi poskusa uboja Simona L. A po drugi strani sta se v kazenskem postopku znašla tudi oba Simona, češ da sta Berishaju povzročila hude poškodbe. Sodnega epiloga ta del zgodbe še ni doživel.

Priznanje podprto z drugimi dokazi

Berishaj je torej zdaj poskus uboja priznal in se sporazumel za leto in pol zapora. Za takšno kaznivo dejanje je sicer zagrožena kazen od pet do 15 let zapora, a je pri odmeri kazni tožilstvo upoštevalo tako imenovana omilitvena določila, v tem primeru pa je kazen lahko nižja od zakonsko določenega minimuma. V poldrugo leto zapora je vštet tudi čas, ko je bil obtoženi v sodnem pridržanju in hišnem priporu, slednji se mu je iztekel 8. julija. Zaporna kazen se bo, kot rečeno, izvršila z delom v splošno korist – tega mora obtoženi opraviti v dveh letih po izvršljivosti sodbe. Za vsak dan zapora bo moral oddelati dve uri, če se obveznosti iz tega sporazuma ne bo držal, pa bo vseeno moral za rešetke. V skladu s sporazumom bo moral plačati tudi stroške tega postopka, ki pa ne bodo visoki, saj se je ves postopek tako hitro in brez odlašanja končal.

Sodnica je sporazum sprejela rekoč, da je podprt tudi z drugimi dokazi v spisu, med drugim s posnetki videokamer kraja dogajanja, izsledki nacionalnega forenzičnega laboratorija glede sledi na nožu, izvedenskim mnenjem o poškodbah Simona L., izjavo oškodovanca in lastnice lokala. Berishaj včeraj ni izjavil ničesar pa tudi tožilka Nevena Vukčević in odvetnik Markovič sta bila kratka, češ da so vse že natančno zapisali in da pri tem tudi vztrajajo. Sodba še ni pravnomočna.