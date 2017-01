Na tekmi dveh še neporaženih reprezentanc na svetovnem prvenstvu so bile začetne minute izenačene. Obračun je z golom odprl Jure Dolenec, a so Makedonci že v naslednjem napadu s sedmih metrov izenačili prek najboljšega strelca prvenstva Kirila Lazarova. V četrti minuti in ob izidu 2:2 je dvominutna kazen doletela Darka Cingesarja, kmalu za tem pa še Miho Zarabca. A skoraj štiriminutne številčne premoči nasprotnik ni znal unovčiti, Slovenija pa je ob razpoloženem Matevžu Skoku v vratih in po zaslugi Boruta Mačkovška ter Gašperja Marguča celo povedla s 5:2.

Kljub nekaterim izključitvam je bila igra slovenskih rokometašev v obrambi še naprej nepopustljiva, posledično pa so v 16. minuti vodili že s štirimi goli razlike, pet minut kasneje pa je Marguč povišal na 11:6. Izredno razigrani izbranci selektorja Veselina Vujovića so v nadaljevanju prednost še povečevali, v določenem trenutku vodili celo za sedem golov, na odmor pa odšli ob vodstvu s 16:10.

Všečna, učinkovita in skorajda brezhibna igra Slovencev se je nadaljevala tudi v drugem polčasu. S tremi zaporednimi goli (Mačkovšek, Bezjak in Matej Gaber) so v 37. minuti proti brezidejnim in razbitim Makedoncem prvič na srečanju povedli z osmimi goli razlike (19:11), v 47. minuti pa je Nik Henigman z močnim strelom z devetih metrov povišal na +9. To je bila tudi najvišja prednost Slovenije na tekmi, ki je na koncu svojo tretjo zmago na prvenstvu slavila z izidom 29:22.

V slovenski ekipi sta bila s štirimi goli najuspešnejša strelca Marko Bezjak in Gašper Marguč, pri Makedoniji pa je z devetimi izstopal Kiril Lazarov.

Slovence naslednja tekma čaka že jutri, ko se bodo ob 17.45 pomerili s Tunizijo.