Subvencije Eko sklada

Za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje prostorov je mogoče pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada, in sicer do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Za ogrevalno različico voda/voda ali zemlja/voda lahko subvencija znaša največ 2500 evrov, za različico zrak/voda pa največ 1000 evrov. Do večjih subvencij so upravičeni tisti, ki investirajo v starejše stavbe na območju občin, ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka. Spodbuda lahko pokrije do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3100 evrov za različice voda/voda ali slanica/voda in ne več kot 1250 evrov za zrak/voda.

Do višje subvencije na teh tako imenovanih degradiranih območjih (mestne občine Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo mesto in Murska Sobota ter občine Hrastnik, Zagorje in Trbovlje) so upravičeni le investitorji, ki bodo naložbo izvedli v stanovanjski stavbi ali njenem delu, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. januarjem 2013, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred tem datumom, pa je bilo izdano pred oddajo vloge na Eko sklad.

V vseh naštetih primerih priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke, nakup in vgradnjo hranilnika toplote, toplotnega zbiralnika in povezavo s črpalko, cevne povezave črpalke z virom toplote ter ustrezno varovalno in krmilno opremo. Seznam ogrevalnih toplotnih črpalk, za katere je mogoče dobiti subvencijo, je objavljen na spletnem mestu Eko sklada.