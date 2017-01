V dvanajstih razstavnih dvoranah so bile na ogled strojno in ročno izdelane tekstilne in na obrabo odporne talne obloge, parket in lesene obloge, laminat, zunanje talne obloge ter tehnologija za vgradnjo in polaganje. V središču zanimanja na Domotexu so bile tudi letos sveže in največje inovacije razstavljavcev, ki si prizadevajo z izvirnimi materiali, ustvarjalnimi rešitvami in impresivnimi dizajni pritegniti pozornost čim več bodočih kupcev.

Trajnostnost in rustikalni videz Skupna točka novih izdelkov je na prvem mestu trajnostnost, nato pa naravni videz in občutek. Materiali, teksture in motivi iščejo navdih v naravi in jo čim bolj posnemajo. Naravni videz je nadvse priljubljen pri lesenih talnih oblogah, ki z individualnim kombiniranjem različnih barv, vzorcev, oblik in tekstur ustvarjajo zanimive vizualne učinke. Čedalje pogostejše so daljše in širše dimenzije desk ter znova oživljeni vzorec ribje kosti. Rustikalni vintidž videz z grčami in razpokami ni prav nič izgubil na privlačnosti. Lesene talne obloge ohranjajo grobo naravno površino, ki ustvarja tridimenzionalni učinek in občutek hoje v naravi. Veliko je tudi recikliranih materialov.

Vzorci, ki oponašajo naravo Laminatne talne obloge se ponašajo s še bolj pristnimi vzorci, ki vzorno oponašajo druge materiale. Tudi sistemi za polaganje so še bolj napredovali in odpirajo nove možnosti uporabe. Med trendi velja omeniti še pristne površinske strukture luksuznih vinilnih oblog in z naravnimi materiali, kot je na primer pluta, navdihnjene vzorce na tekstilnih oblogah. Čedalje bolj je priljubljeno polaganje tovrstnih oblog v ploščah in deskah. Zelo so zaželene tekstilne talne obloge in preproge v naravnih tonih, predvsem peščenih in kamnitih odtenkih, po drugi strani pa je veliko povpraševanja po živahnih barvah in bujnih vzorcih.