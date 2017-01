Preprečevanje slabih vonjev pa ni prav lahka naloga. Nekaterih se je težko znebiti, še posebno če ste nanje tako navajeni, da jih vaš nos sploh ne zazna več. Zato za začetek poprosite prijatelje, ki vas obiskujejo, naj vam po pravici povedo, ali so zaduhali kaj neprijetnega. Če je njihov odgovor pritrdilen, imamo za vas nekaj nasvetov in tehnik v boju proti nezaželenim vonjem.

Živalski urin Še posebno mačji urin je tako smrdeč in vztrajen, da se ga le težko znebimo. Na srečo obstajajo posebna pršila z encimi, ki razpočijo molekule smradu in ga odstranijo. Mesto, kjer je žival urinirala, namočimo z encimskim pršilom in pustimo, da se tekočina popolnoma vpije v tla ali talno oblogo. Če to ne deluje, boste morda morali zavreči preprogo ali zamenjati onesnaženi del talne obloge z novim vstavkom. Mačke in psi so sužnji navad, ko gre za opravljanje straniščnih potreb, zato bo zamenjava morda (ni pa nujno) uspešna.

Sinočnja večerja Odprite okna, ko kuhate jedi z močnim vonjem, denimo ribe ali kari, in dajte kuhinjsko napo v najvišjo prestavo. Po večerji takoj pomijte ponve, krožnike in pribor. Če vonjave še vztrajajo, postavite čez noč na kuhinjski pult plitvo posodico, napolnjeno z belim kisom ali kavo, ki bosta vpila vonjave. In še nasvet: ko kuhate, zaprite vrata spalnice in omar, da se oblačila in posteljnina ne navzamejo vonjev.

Vonj po barvi Narezana čebula lahko nevtralizira vonj po barvi, ki bi sicer v domu ostal več dni. Preden začnete pleskati, olupite veliko čebulo in jo prepolovite. Vsako od polovic dajte na krožnik in ju postavite na nasprotna konca sobe, ki jo boste pleskali. Ko čebula absorbira vonj barve, jo zavrzite. In ne skrbite – vonj po čebuli se bo v prostoru zadržal le kako uro.

Vedro za smeti Čeprav ste odnesli smeti v zabojnik (seveda organske odpadke v tistega, ki jim je namenjen, embalažo v drugega, vse druge smeti pa v navadnega), so v posodi še vedno njihovi ostanki. Najboljši način, da se rešite smradu, je, da jo temeljito pomijete, nato pa izdelajte vrečico, ki vpija neprijetne vonjave. Uporabite filter za kavo ali podobno perforirano vrečko, v katerega dajte nekaj mlete kave, dve jedilni žlici sode bikarbone in nekaj klinčkov. Vrečko zaprite z elastiko ali zapiralom ter jo položite na dno posode za smeti, pod vrečo, v katero mečete smeti.

Kuhinjski odtok Ko zaduhate smrad ali neprijeten vonj v bližini kuhinjskega korita, preverite, ali so v odtoku morda organski ostanki, ki jih voda ni odplaknila. Za dezinfekcijo uporabite sodo bikarbono ali beli kis, v hujših primerih pa odmaševalec, ki s kemičnimi snovmi uniči in odplakne umazanijo. Če imate morda mlinček za odpadke, se tudi v njem naberejo ostanki hrane, ki začnejo gniti. Tedaj dajte v odtok nekaj rezin limone ali pomaranče, prižgite mlinček in odplaknite vsebino. Druge možnosti so še led z grobo soljo, beli kis in ustna vodica.