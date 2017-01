Predsoba je prostor, v katerem se ne zadržujemo prav veliko, morda je prav zato z vidika notranjega opremljanja pogosto med najbolj spregledanimi deli našega doma. A po krivici zapostavljeni del stanovanja je pravzaprav prvi prostor, v katerega stopijo naši gostje, še več, ne ostane skrit niti sosedom in ostalim, ki se iz takšnega ali drugačnega razloga znajdejo pred odprtimi vrati našega stanovanja. Je tako rekoč prvi vtis o našem domu. »Predsoba je tisti prostor, ki ga vidi največ obiskovalcev ter jim poda občutek o okusu in osebnosti prebivalcev doma,« meni arhitektka Nina Štrajner. V predsobi naj bi se počutili dobrodošlo, toplo in domače.

Funkcionalnost je na prvem mestu Predsoba, ki povezuje stanovanjski del z zunanjim svetom, služi predvsem za odlaganje plaščev, jaken in čevljev, medtem ko na odlagalnih površinah zbiramo drobnarije, kot so denimo ključi, ki bi jih sicer pred odhodom od doma nervozno iskali. In tako se vse prevečkrat zgodi, da namesto prostora dobrodošlice ustvarimo odlagališče oblačil, obutve, dežnikov in po možnosti še športne opreme. Sčasoma zavlada kaos in odhod od doma postane precej stresno početje. Minimalistično urejene predsobe, kakršne ponekod vidimo v revijah, dajejo vtis reda, vendar pa so za večino premalo funkcionalne. Funkcionalnost naj bo na prvem mestu, prav zato večina ta prostor in z njim povezan hodnik nameni garderobnim omaram za shranjevanje oblačil in omaricam za čevlje. Da je glavna prioriteta pri urejanju predsobe funkcionalnost, meni tudi naša sogovornica in pripominja, da je tipična slovenska predsoba majhen, ozek prostor, ki je velikokrat brez naravne svetlobe. Zato se je poleg funkcionalnosti treba posvetiti tudi osvetlitvi. V velikih predsobah boste imeli manj težav in boste prostor zlahka opremili tako, da bo funkcionalen, hkrati pa prijazen in gostoljuben. Več truda bo treba vložiti v majhnih prostorih.

Prostor povečajte z ogledalom V manjših prostorih pridejo v poštev manjši kosi pohištva. Nekaj dodatnega prostora boste lahko pridobili z omarico za čevlje, v kateri so obuvala postavljena pokonci. Poleg tega naj bo v njej samo sezonska obutev, česar trenutno ne uporabljate, pa raje shranite v škatle in postavite nekam drugam, na primer v klet. Če se le da, postavite vsaj eno omaro, v kateri boste imeli shranjena oblačila, ki jih v tej sezoni ne nosite, na eno od sten pa namestite obešalnike, na katerih bodo obešena oblačila, ki jih nosite v teh dneh. V zelo majhni predsobi boste pridobili precej prostora, če boste namestili majhne omarice tik pod strop, in sicer na čim več sten. Na spodnji del omaric lahko namestite majhne lučke, seveda pa boste potrebovali tudi glavno luč, ki bo enakomerno osvetljevala celoten prostor. Če pa je vaša predsoba večji prostor, lahko vanjo umestite vgradne omare, stol ali manjšo klopco, na katero lahko ne le sedete, temveč nanjo odložite vrečke z nakupi, hkrati pa izkoristite prostor pod njo: vanj položite na primer košare ali škatle, kjer hranite copate, športne rekvizite oziroma raznovrstne drobnarije. Omislite si lahko celo foteljček, da bo obuvanje čevljev še posebno udobno. Poleg njega lahko postavite stoječo lučko, morda tudi knjižno polico in mizico. Prav pa vam bo prišlo tudi stojalo za dežnike. »Zelo dobrodošel element v predsobi je ogledalo, ki naj bo karseda veliko. Predvsem ženske razumemo pomembnost zadnjega pogleda v ogledalo pred odhodom od doma. Splošno znano dejstvo pa je, da ogledala prostor tudi vizualno povečajo,« poudarja Štrajnerjeva in dodaja, da lahko prostor popestrimo oziroma mu damo osebno noto s pomočjo zanimivih obešalnikov, preprog, svetil in stenskih dekorativnih dodatkov. Na zidovih lahko svoje mesto najdejo tudi slike in fotografije. Celoten vtis predsobe bo tako bolj eleganten.

Pomembna je dobra osvetlitev Kot že rečeno je tipična slovenska predsoba temnejši prostor. »Predvsem je pomembno, da zagotovimo odlično osvetlitev, ki nadomesti pomanjkanje naravne svetlobe. Velja upoštevati splošno pravilo, da svetli prostori na pogled delujejo večji in tako se velja pri izbiri barv sten ter pohištva držati svetle barvne palete,« pojasnjuje naša sogovornica in opozarja, da tudi če imamo na razpolago večji prostor, ga ne smemo natlačiti z velikim masivnim pohištvom, saj bo to predsobo pomanjšalo. »Izbira barv je sicer najbolj odvisna od osebnega okusa stanovalcev in je v principu samo dekorativne narave. Res pa je, da so trenutno bolj kot kričeče barve modni nežni barvni odtenki.« Dolgi in ozki prostori, kot so hodniki, predstavljajo poseben izziv. »Prostor lahko navidezno skrajšamo z uporabo optičnih trikov – grafičnih preprog in stenskega okrasja, različno visokega pohištva, dinamične razporeditve svetil … Pazimo, da ne poudarjamo daljše linije prostora na primer z eno dolgo kredenco ali preprogo s poudarjenimi črtami v daljši liniji hodnika, temveč jo razbijemo.«